«Χρησιμοποιείται διαχρονικά ο όρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Τι λέει ο Μελάς για τη «χεράτη» εξυπηρέτηση στον Σκρέκα

Επιμένει ότι δεν έκανε εξυπηρετήσεις σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Δημήτρης Μελάς αναδεικνύεται σε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου. Στα CD που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ακούγεται να συνομιλεί, μεταξύ άλλων, με τον Κώστα Σκρέκα, τη Φωτεινή Αραμπατζή, τον Χρήστο Μπουκώρο, συνεργάτη του Σπήλιου Λίβανου, την Κατερίνα Παπακώστα, προκειμένου να γίνουν παράνομες πληρωμές.

Σε μία από τις συνομιλίες με τον Κώστα Σκρέκα συμφωνεί να ξεκλειδωσεί χειροκίνητα το αίτημα γαλάζιου παραγωγού.

Ο Δημήτρης Μελάς, μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι οι ενέργειες του ήταν νόμιμες. «Όλες μου οι ενέργειες έγιναν στο πλαίσιο των αιτημάτων θεραπείας και όχι οποιωνδήποτε παράνομων παρεμβάσεων. Δεν εγκρίθηκε καμία χρηματοδότηση που να ήταν παράνομη ή να προκαλεί ζημιά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο».

Όσον αφορά τη λέξη «χεράτα» που χρησιμοποιεί ο Σκρέκας στο τηλεφώνημα λέει πως «πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται διαχρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά σε τεχνική διευθέτηση. Από ένα σημείο των αιτήσεων θεραπείας και μετά, διακόπτεται η πρόσβαση στην υπηρεσία και η μόνη παρεχόμενη πρόσβαση παρέχεται στον πρόεδρο. Όσον αφορά τη διακοπή της πρόσβασης, αφορούσε στον προγραμματισμό εργασιών του οργανισμού και όχι σε εθνικές, κανονιστικές καταλυτικές ημερομηνίες».

«Άρα σε αυτές τις αιτήσεις θεραπείας, οι οποίες έχουν εξεταστεί ως προς τη νομιμότητά τους από τις υπηρεσίες, μόνο εγώ ή ο κάθε πρόεδρος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μου θα μπορούσα να κάνω διορθώσεις. Είμαι αθώος. Δεν έχω πράξει τίποτα παράνομο ή παράτυπο και σκοπεύω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου», καταλήγει.

Ο διάλογος με τον Σκρέκα

Κ. Σκρέκας: Παρακαλώ. Δημήτρη μου;

Δ. Μελάς: Κωστάκη μου.

Κ. Σκρέκας: Έλα φίλε, για πες.

Δ. Μελάς: Καλά είσαι;

Κ. Σκρέκας: Καλά. Πηγμένος.

Δ. Μελάς: (ακατάληπτο περιεχόμενο) πηγμένος.

Κ. Σκρέκας: Χαμός για πες.

Δ. Μελάς: Ε πρώτος σ΄έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.

Κ. Σκρέκας: Ωωχ μ΄αρέσεις. Για πες τι λέω δηλαδή ότι;

Δ. Μελάς: Ντάξει; Τίποτα θα γίνει ντάξει.

Κ. Σκρέκας: Θα γίνει; Αυτό που ζητάει;

Δ. Μελάς: Ναι. Ναι.

Κ. Σκρέκας: Σίγου… του το λέω έτσι; Δε ξε γιατί δε ξε.

Δ. Μελάς: Για το Β. δε λέμε;

Κ. Σκρέκας: Για το Β. ναι ναι ναι ναι ναι. Θα γίνει;

Δ. Μέλας: Ναι ρε αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο…

Κ. Σκρέκας: Ωραία ωραία.

