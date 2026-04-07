Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτα δημοσκοπικά «πλήγματα» για την κυβέρνηση – Αρχίζει η «μάχη της ασυλίας»

Την ώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει την αμυντική διάταξή της εν μέσω νέας πολιτικής αναταραχής λόγω των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πρώτες μετρήσεις μετά το ξέσπασμα της νέας κρίσης καταγράφουν απώλειες για τη ΝΔ.

Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της ALCO για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η «γαλάζια» παράταξη έχασε 1,3 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με τη μέτρηση του Μαρτίου, πέφτοντας στο 23,8%, ενώ το δεύτερο ΠΑΣΟΚ «τσίμπησε» 1,2% και ανέβηκε στο 12%. Ωστόσο, ακόμα πιο αρνητικά ήταν τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης, καθώς το 80% δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο από την απόδοση της κυβέρνησης, το 74% θεωρεί ότι δεν κατανοεί τις ανάγκες του, το 66% εκτιμά ότι είναι αναποτελεσματική και το 73% λέει ότι η λέξη που τη χαρακτηρίζει είναι η συγκάλυψη.

Με αυτά τα νούμερα στο μυαλό, η «γαλάζια» πλειοψηφία προσέρχεται σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, όπου θα συζητηθούν τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση ασυλίας 11 βουλευτών που τα ονόματά τους βρίσκονται στη δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Αν και η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι η κάθε περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά, οι περισσότεροι εκ των εμπλεκομένων βουλευτών έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να καταθέσουν στη δικαιοσύνη για τα όσα τους καταμαρτυρούνται.

Στην πλειονότητά τους, οι βουλευτές δηλώνουν ότι δεν έκαναν τίποτα το μεμπτό και ότι η εμπλοκή τους στην υπόθεση αφορά απλώς στη μεταφορά δικαίων και νομίμων αιτημάτων πολιτών προς τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι «είμαστε σε επαφή με την Κ.Ο., οι βουλευτές από το 2019 έχουν στηρίξει την προσπάθεια η οποία σε κάποιες φάσεις ήταν δύσκολη. Και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι αν κάναμε κάτι διαφορετικό, θα δινόταν η εντύπωση της συγκάλυψης. Γι’ αυτό θα πρέπει να αρθούν οι ασυλίες. […] Αντιλαμβάνομαι ότι οι ίδιοι οι συνάδελφοι θα ζητήσουν να έρθει η ασυλία τους. Και αυτό είναι προς τιμήν τους».

Από την άλλη, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι «αν υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος εκλέγεται με σταυρό και λειτουργεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται, ότι δεν έχει μεταβιβάσει αιτήματα πολιτών, απλά είναι ψεύτης. Είναι άλλο πράγμα να μεταφέρεις τα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας και άλλο πράγμα να μεταφέρεις και να πιέζεις για ένα παράνομο αίτημα που συνιστά μια παράνομη πράξη. Επειδή υπάρχει αυξημένη λογική “ανθρωποφαγίας” στην Ελλάδα, ας αποκτήσουμε όλη την εικόνα για κάθε υπόθεση και στη συνέχεια πολιτικά θα τοποθετηθούμε», επαναφέροντας στο προσκήνιο το αφήγημα της απλής διαμεσολάβησης των βουλευτών για αιτήματα πολιτών.

Ταυτόχρονα, τόσο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Π. Μαρινάκης, εξέφρασαν ένα είδος πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να επιταχύνει τη διαδικασία άσκησης διώξεων. «Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την άρση της ασυλίας των Βουλευτών μας, να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις. Και όταν λέω ταχύτατα, το εννοώ. Γιατί μιλάμε για βουλευτές μας οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα. Έχουν, συνεπώς, το ελάχιστο δικαίωμα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους», είπε ο Κ. Μητσοτάκης. «Δεν είναι δυνατόν ένας βουλευτής να είναι όμηρος δικαστικών υποθέσεων. Το ταχύτερο δυνατό να έρθουν αυτές οι υποθέσεις και όσο γίνεται όχι με κατάτμηση, έτσι ώστε να ξέρει η κοινωνία τι συμβαίνει», υπερθεμάτισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι ο δρόμος είναι ανηφορικός και ότι δεν υπάρχουν εύκολες διέξοδοι από την πολιτική δίνη που προκαλούν οι δικογραφίες, ενώ, παράλληλα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στο topontiki.gr ότι αναμένουν ομοβροντία από την αντιπολίτευση – φέρνοντας ως παράδειγμα και τη χθεσινή παρέμβαση Τσίπρα, αλλά και την πολύ σκληρή κριτική που γίνεται όλες αυτές τις μέρες. «Θα πέσει πολύ… ξύλο» ήταν μια χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιήθηκε. Και, βέβαια, υπενθυμίζουν ότι ακόμα δεν έχει φθάσει στη Βουλή η δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, την οποία χειρίζεται η ελληνική δικαιοσύνη.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι «γαλάζιοι» βουλευτές θα κινηθούν πειθαρχημένα, έτσι ώστε η υπόθεση να πάει όσο το συντομότερο δυνατόν στη δικαιοσύνη και να φανεί ποιοι βουλευτές θα διωχθούν – και για ποια αδικήματα – και ποιοι όχι.

