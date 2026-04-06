Alco: Απώλειες για τη ΝΔ μετά τον «σεισμό» ΟΠΕΚΕΠΕ – Μόλις το 16% λέει ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις ανησυχίες των πολιτών

Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι πολίτες για την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει τις πρώτες δημοσκοπικές απώλειες στον απόηχο των εξελίξεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου χάνει έδαφος καθώς βρίσκεται 5ο στην πρόθεση με 6,3%, χάνοντας άλλη μία μονάδα.

Παράλληλα, η δημοσκόπηση αποτυπώνει την πρώτη εικόνα των προθέσεων των πολιτών απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, με το ποσοστό που δηλώνει ότι θα την ψηφίσει να φτάνει στο 15%.

Αναλυτικά η δημοσκόπηση

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8%, παρουσιάζοντας μία μικρή πτώση, αλλά και διαφορά 11,8% από το ΠΑΣΟΚ που είναι στο 12% (κέρδισε 1,2%). Ακολουθεί με 8,6% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ με 6,8%, με 6,3% η Πλεύση Ελευθερίας που χάνει άλλη μία μονάδα, ενώ στο 4,6% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 3% η Φωνή Λογικής.

Δυσαρέσκεια για την απόδοση της κυβέρνησης

Στο ερώτημα αν η κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών, το 74% λέει πως «όχι».

Για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από την κυβέρνηση, το 52% λέει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο, πέφτοντας ωστόσο από το 56%, ενώ ανεβαίνει το «λίγο» ικανοποιημένοι και το «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένοι σε ποσοστά 28% και 19%, δείχνοντας έναν θετικό αντίκτυπο σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Το 66% ωστόσο κρίνει πως χαρακτηρίζει την κυβέρνηση η λέξη «αναποτελεσματικότητα», ενώ το 23% λέει η «αποτελεσματικότητα».

Στο ίδιο ερώτημα για «αστάθεια» και «σταθερότητα» το 52% λέει το πρώτο και το 34% το δεύτερο.

Στις λέξεις «διαφάνεια» και «συγκάλυψη» τα ποσοστά είναι 11% και 76% αντίστοιχα, ενώ το 16% είναι στη γκρίζα ζώνη.

Για το κόμμα Καρυστιανού

Στην πιθανότητα να ψηφίσουν ένα κόμμα Καρυστιανού, το θετικό ποσοστό φτάνει στο 15%, διχασμένο εμφανίζεται ένα άλλο 15%, ενώ «λίγο» ή «καθόλου» πιθανό είναι στο 74%.

Για τη δίκη των Τεμπών

Για την πρώτη εικόνα για τη δίκη των Τεμπών, οι πολίτες σε ποσοστό 67% λένε πως η εικόνα είναι «κακή» ή «άθλια», όσον αφορά την οργάνωση, ενώ «καλές» λέει μόνο το 3%.

Για το Ιράν το 94% ανησυχεί πολύ ή αρκετά (στο 61% το «πολύ»).

