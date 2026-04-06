Βουλή: «Πυρά» της αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ και «ασυμβίβαστο» Μητσοτάκη – «Ουδείς αναμάρτητος» λέει η πλειοψηφία

Και στην Ολομέλεια εξέφρασε η αντιπολίτευση τις αντιδράσεις της στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη με φόντο τις εξελίξεις με τις δύο νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ειδικά για την πρότασή του για ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού, μετά τις εκλογές του 2027, αλλά και τις δηλώσεις ότι συνεχίζει τη μάχη κατά της διαφθοράς.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «υποκρισία» καθώς όπως είπαν εκπρόσωποι κομμάτων εμφανίσθηκε ως «Θεματοφύλακας της διαφάνειας» ενώ ο ίδιος είναι «ηθικός αυτουργός» του συστήματος της διαφθοράς και του πλήγματος που δέχεται το Κράτος Δικαίου. Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας ακούστηκαν συμψηφισμοί όπως ότι «ουδείς αναμάρτητος» ή ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς από τους 300 ότι δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να «βοηθήσει» πολίτες.

«Αυτά τα έχουμε κάνει όλοι μας, και οι 300»

Ενδεικτική η αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη, απευθυνόμενος προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη: «Όσοι στα σοβαρά μεταξύ μας, κατηγορούμε συναδέλφους βουλευτές, επειδή μίλαγαν στο τηλέφωνο για να βοηθήσουν με προβλήματα του κόσμου κύριε Γιαννούλη, και κουνάμε το δάχτυλο, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Είναι απολύτως προφανές πως αυτά τα πράγματα τα έχουμε κάνει όλοι μας, και οι “300” εδώ».

Σε ανάλογο μήκος κύματος τοποθετήθηκε και ο «γαλάζιος» Δημήτρης Μαρκόπουλος, λέγοντας προς το κλείσιμο της συζήτησης στην Ολομέλεια, «ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω» τονίζοντας επιπλέον ότι «εμείς την αυτοκριτική μας και την αυτορρύθμισή μας την κάνουμε», απάντησε στην αντιπολίτευση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μάντζος: «Εκλογές, μπας και κάνουμε πρόωρη Ανάσταση»

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «υποκρισία», επιμένοντας στο αίτημα του κόμματός του για άμεση προσφυγή στις κάλπες. «Πρέπει να προκηρύξετε εκλογές για να κάνουμε πρόωρη Ανάσταση!», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «γαλάζιο πελατειακό σύστημα εξουσίας» και καλώντας τον πρωθυπουργό «να αρχίσει να σπάζει τους καθρέφτες στο Μέγαρο Μαξίμου για να μην βλέπει τον αντικατοπτρισμό του, εάν θέλει να τα βάλει με το πελατειακό κράτος».

Έντονη ήταν η αντίδραση του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε την πρόταση για το ασυμβίβαστο «θεσμική», και ταυτόχρονα «ριζοσπαστική» και «επαναστατική». Ακολούθως επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ με το επιχείρημα ουσιαστικά πως δεν δικαιούνται να ομιλεί για διαφθορά:

Μαρκόπουλος: Τα «εγγόνια» του Τσοχατζόπουλου και το «αλάθητο» του Τσίπρα

«Είσαστε τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, τα παιδιά του Μαντέλη, τα πρωτοξάδελφα της Καϊλή! Εσείς οι αλάνθαστοι, οι άσπιλοι, οι αμόλυντοι του ΠΑΣΟΚ! Δεν θα μας κουνάτε εσείς το δάχτυλο. Οι μισοί κουμπάροι του Ανδρουλάκη είναι απολογούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα δε με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, η κυβέρνηση έδρασε «θεσμικά» και «ακαριαία». Υποστήριξε ακόμα ως καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της η κυβέρνηση προχωρά σε τομές ώστε να κλείσουν οι πόρτες του ρουσφετιού και να μην υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης για τον εκάστοτε βουλευτή.

«Ναι, λάθη γίνονται, αγωνιζόμαστε όμως διαρκώς» συνέχισε βάζοντας στο στόχαστρό του και τον Αλέξη Τσίπρα: «Το αλάθητο του Πάπα να το ψάξουμε αλλού, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, εξάλλου ο Τσίπρας μόλις την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε πως έπρεπε να κλείσει από την πρώτη στιγμή τις τράπεζες, τέτοιο αλάθητο…»,

Όσον αφορά το αίτημα της αντιπολίτευσης για εκλογές απάντησε: «δεν μπορείτε να τα βρείτε για κοινή πρόταση δυσπιστίας και θέλετε να πάμε σε πρόωρες εκλογές».

Δουδωνής: «Ρουσφετολογικός ανταγωνισμός και … “φακιρική συνταγματική”»

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Παναγιώτης Δουδώνης χαρακτηρίζοντας την πρόταση Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο ως «φακιρική συνταγματική». «Δεν είναι ασυμβίβαστο αυτό που εισηγείστε· είναι ακόμη μεγαλύτερος ανταγωνισμός του ρουσφετιού, ακόμα μεγαλύτερος ανταγωνισμός» είπε και συνέχισε: «Να βαφτίζετε “ασυμβίβαστο” τον ρουσφετολογικό ανταγωνισμό επιλαχόντων και Υπουργού… νομίζω ότι είναι η “αόρατος χειρ” της ρουσφετολογικής αγοράς. Να του θυμίσω του κ. Μητσοτάκη τη φράση του Σαίξπηρ: Το λάθος, αξιότιμε κύριε Μητσοτάκη, δεν βρίσκεται ούτε στα αστέρια, ούτε στο Σύνταγμα, αλλά μέσα σας!».

Γιαννούλης:» Ηθικός αυτουργός της διαφθοράς ο Μητσοτάκης» – Πέρκα: «μηχανισμός εξαγοράς ψήφων»

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε ότι «ο Μητσοτάκης μας παρουσίασε ότι είναι ο πρωτομάστορας των πελατειακών σχέσεων» και θεώρησε ότι είναι ψεύτης όποιος ασκεί πολιτικά καθήκοντα και δεν έχει ζητήσει από διοικητικούς ή κρατικούς μηχανισμούς και πρόσωπα, μία μεσολάβηση ή μία εξυπηρέτηση». Ο πρωθυπουργός είπε, «εμφανίστηκε ως ο ηγέτης της προσπάθειας αντιμετώπισης των πελατειακών σχέσεων» και ως «θεματοφύλακας της διαφάνειας», ενώ «είναι ο ηθικός αυτουργός όλων αυτών των πρακτικών». «Η διαφάνεια, η εντιμότητα και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας λειτουργίας περνάει και από το κράτος δικαίου το οποίο πλήττεται σοβαρά από τις πράξεις και τις παραλείψεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Δεν μιλάμε για “παθογένειες” ούτε για “μεμονωμένα περιστατικά”. Μιλάμε για καθεστώς. Μιλάμε για ανεξέλεγκτη εξουσία» ανέφερε η πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Πρόκειται, είπε, για «ένα σύστημα που μετέτρεψε τις αγροτικές επιδοτήσεις σε εργαλείο εξαγοράς ψήφων και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ημετέρων, σε κομματικό ταμείο».

