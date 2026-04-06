Τσίπρας: Ανασύρει συνέντευξη Μητσοτάκη του Οκτωβρίου που έλεγε «διαφωνώ με το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή»

Στο σχέδιο του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός στην ανάρτησή του πόσταρε απόσπασμα συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Οκτώβριο του 2025 που ανέφερε ότι διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Ο κ. Τσίπρας καταλήγει ότι ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε το σχέδιό του επειδή είναι στριμωγμένος από τις αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και ανέφερε ότι ίσως θα έπρεπε να θεσπιστεί «το ασυμβίβαστο του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη.

Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα.

Ισως το μόνο ασυμβίβαστο που θα… pic.twitter.com/zBngEc80Gd — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) April 6, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα

«Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη. Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Ισως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

