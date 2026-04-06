ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 19:31
Tο Ποντίκι Web

06.04.2026 19:07

Τσίπρας: Ανασύρει συνέντευξη Μητσοτάκη του Οκτωβρίου που έλεγε «διαφωνώ με το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή»

Στο σχέδιο του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός στην ανάρτησή του πόσταρε απόσπασμα συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Οκτώβριο του 2025 που ανέφερε ότι διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Ο κ. Τσίπρας καταλήγει ότι ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε το σχέδιό του επειδή είναι στριμωγμένος από τις αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και ανέφερε ότι ίσως θα έπρεπε να θεσπιστεί «το ασυμβίβαστο του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα

«Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη. Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Ισως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Διαβάστε επίσης:

Το «γαλλικό μοντέλο» στην Ελλάδα: Tι σημαίνει το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή και πώς αλλάζει η ισορροπία εξουσιών

«Χρησιμοποιείται διαχρονικά ο όρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Τι λέει ο Μελάς για τη «χεράτη» εξυπηρέτηση στον Σκρέκα

ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας συνιστά το διάγγελμα του Μητσοτάκη





venzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα… μετ’ εμποδίων – Προβλήματα στις αιτήσεις – Όλες οι απαντήσεις για τη διαδικασία

trump air force one
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών – Αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιό τους

TSIPRAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ανασύρει συνέντευξη Μητσοτάκη του Οκτωβρίου που έλεγε «διαφωνώ με το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή»

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Όταν η αμφιλεγόμενη εκδοχή του MAGA συναντά την πολιτική ανικανότητα και πολεμοχαρή παράνοια

tileorasi
MEDIA

Τα «Σόι σου» και «1% club» πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του διήμερου (4,5/4)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Με δικές της προτάσεις απάντησε στο σχέδιο εκεχειρίας η Τεχεράνη - Χτύπημα σε δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

