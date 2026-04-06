ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 19:30
06.04.2026 17:33

ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας συνιστά το διάγγελμα του Μητσοτάκη

06.04.2026 17:33
«Η σημερινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη για το δεύτερο επεισόδιο του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστά μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του. Δεν είχε καν το θάρρος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την σημερινή κατάντια της κυβέρνησής του και της κοινοβουλευτικής του ομάδας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

 «Την ώρα που διαβιβάζεται δικογραφία για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως δήθεν “θεσμικός εγγυητής”, ζητώντας… επιτάχυνση των διώξεων, λες και δεν είναι ο ίδιος επικεφαλής της κυβέρνησης στην οποία αποδίδονται οι ευθύνες. Λες και ανέλαβε χθες πρωθυπουργός», σχολιάζει η Κουμουνδούρου και συνεχίζει:

 «Εξαγγέλλει “ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή” για το… 2027, επιχειρώντας να μεταθέσει στο μέλλον ένα πρόβλημα που γεννήθηκε, εξελίχθηκε και αποκαλύφθηκε επί των ημερών του. Δεν απαντά για το σήμερα. Δεν απαντά για τις πολιτικές ευθύνες. Δεν απαντά για το πώς λειτούργησε το σύστημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό δε που εξαγγέλλει δεν είναι καν ασυμβίβαστο και θα οδηγήσει de facto σε πιο σκληρό πελατειακό μηχανισμό και μικροκομματικούς ανταγωνισμούς. Επικαλείται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά ξεχνά ότι ο ίδιος και η κοινοβουλευτική του πλειοψηφία φρόντισαν να μπλοκάρουν τον ουσιαστικό έλεγχο πολιτικών προσώπων».

 «Η πραγματικότητα είναι μία: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από “θεσμικές πρωτοβουλίες”, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του. Η κοινωνία δεν πείθεται. Και δεν θα ανεχτεί άλλη συγκάλυψη. Κύριε Μητσοτάκη, δρομολογήστε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη και προκηρύξτε εκλογές», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

