Συμφωνία ύψους 650 εκατ. ευρώ με το Ισραήλ για προμήθεια πυραύλων και εκτοξευτών στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Η ισραηλινή εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών στον τομέα της άμυνας Elbit Systems ανακοίνωσε τη Μ. Δευτέρα ότι της ανατέθηκε σύμβαση αξίας 650 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια συστημάτων πυραύλων πυροβολικού Precise & Universal Launching System (PULS) στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Elbit Systems θα ενεργήσει ως ο κύριος ανάδοχος, προμηθεύοντας εκτοξευτές PULS και ένα ολοκληρωμένο πακέτο πυρομαχικών που περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς πυραύλους, επιχειρησιακούς κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας για διάφορα πεδία βολής και πυρομαχικά. Η σύμβαση θα εκτελεστεί σε διάστημα τεσσάρων ετών και θα περιλαμβάνει μια επιπλέον δεκαετή περίοδο επακόλουθης υποστήριξης.

Σύμφωνα με την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, η Elbit Systems θα συνεργαστεί με τοπικές ελληνικές βιομηχανίες για την παραγωγή του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η συμφωνία αποτελεί μέρος συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας. Οι σχέσεις ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής συστημάτων αεράμυνας και άλλων.

Η ισραηλινή αμυντική εταιρεία δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα τελετή υπογραφής της συμφωνίας παρουσία ανώτερων Ισραηλινών και Ελλήνων αξιωματούχων άμυνας και κορυφαίων στελεχών της Elbit.

Σε αντίθεση με άλλες συμφωνίες που υπογράφηκαν πρόσφατα στην Ευρώπη ή βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας με τη γερμανική εταιρεία KNDS (EuroPuls), αυτή είναι μια συμφωνία που θα εκτελεστεί 100% από την ίδια την Elbit Systems. Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία τον περασμένο Δεκέμβριο και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιλαμβάνει 36 συστήματα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης, καθώς και τους πυραύλους για διάφορα βεληνεκή που θα χρησιμοποιηθούν.

Τα συστήματα φέρεται ότι θα τοποθετηθούν στα βορειοανατολικά σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και σε νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

