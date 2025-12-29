search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:19
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 19:12

Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

29.12.2025 19:12
trimeris syntefxi

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος θα εντείνουν τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο το 2026, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, δήλωσαν τη Δευτέρα Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ανώτερη πηγή στο Reuters.

Τα τρία έθνη της ανατολικής Μεσογείου έχουν έρθει πιο κοντά την τελευταία δεκαετία μέσω κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, αμυντικών προμηθειών και ενεργειακής συνεργασίας, εξελίξεις που παρακολουθούνται στενά από την περιφερειακή αντίπαλο Τουρκία.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας (ΓΕΕΘΑ) δήλωσε ότι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις τρεις χώρες υπέγραψαν κοινό σχέδιο δράσης για αμυντική συνεργασία την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συμφωνία έρχεται μετά από συνάντηση στην Ιερουσαλήμ μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία υπέγραψαν συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και την προώθηση έργων ενεργειακής διασύνδεσης.

Ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι η στρατιωτική συμφωνία θα περιλαμβάνει κοινές ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ στην Ελλάδα και την Κύπρο για την αντιμετώπιση τόσο των «ασύμμετρων» όσο και των «συμμετρικών» απειλών.

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ θα εντείνουν τις κοινές ασκήσεις μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα , με τη συμμετοχή της Κύπρου», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να συμμετάσχει στην ναυτική άσκηση Noble Dina του Ισραήλ τους επόμενους μήνες στην ανατολική Μεσόγειο.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την κυπριακή κυβέρνηση, αλλά κόμμα της αντιπολίτευσης, το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ, εξέφρασε αμφιβολίες. «Ο κ. Χριστοδουλίδης προχωρά στην εμβάθυνση της στρατιωτικοπολιτικής συνεργασίας με το Ισραήλ χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους και τις συνέπειες αυτής της επιλογής», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ήδη αγοράσει πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Αθήνα βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για την αγορά από το Ισραήλ αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς για ένα σχεδιαζόμενο πολυεπίπεδο σύστημα αεροπορικής άμυνας και άμυνας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γνωστό ως «Αχίλλειος Ασπίδα», το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτόν τον μήνα, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε την αγορά 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS από το Ισραήλ για την ενίσχυση της άμυνας κατά μήκος των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία και στα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος.

Διαβάστε επίσης:

Τάκης Θεοδωρικάκος: Ρεκόρ πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους το 2025

Θαλάσσια Πάρκα: Δημοσιεύτηκαν οι μελέτες για Ιόνιο και νότιο Αιγαίο – “Είμαστε επιχειρησιακά έτοιμοι” λέει ο Παπασταύρου

Κίνημα Δημοκρατίας κατά Άδωνι Γεωργιάδη: Απαράδεκτη θεσμική απαξίωση του Διεθνούς Δικαστηρίου και της Διεθνούς Αμνηστίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

israeli-f-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εγκαταστήσει σε αεροσκάφη αμυντικό σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ

andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θα είμαι πάντα δίπλα στην Κηφισιά»: Ο Ανδρέας Τεττέη λέει αντίο στην ομάδα του (Video)

eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Απολογείται την Τρίτη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της – Τα χρέη, οι καβγάδες και η αποκάλυψη που τον «καίει»

xopkins-new
LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας – Το περιστατικό που τον έκανε να κόψει το αλκοόλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:18
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

israeli-f-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εγκαταστήσει σε αεροσκάφη αμυντικό σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ

andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θα είμαι πάντα δίπλα στην Κηφισιά»: Ο Ανδρέας Τεττέη λέει αντίο στην ομάδα του (Video)

1 / 3