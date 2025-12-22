Τριμερής: «Η συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί πυλώνα σταθερότητας»

Ολοκληρώθηκε τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η Σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο στέλνει σαφές μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε τις δηλώσεις των τριών ηγετών κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου:

«Η σύνοδος υπογραμμίζει το βάθος της συνεργασίας μας και συνεισφέρει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, που εξέφρασε την αλληλεγγύη του τόσο στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, όσο και σε όσους πέφτουν θύματα αντισημιτισμού, λέγοντας ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε το θέμα της Γάζας και έκανε έκκληση να επιστραφούν τα τελευταία θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, ενώ σημείωσε ότι με τις πρωτοβουλίες Τραμπ αναδύεται μια νέα ευκαιρία, και η τήρηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρέπει να είναι ευθύνη και των δυο μερών. «Πρέπει να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ασφάλεια» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη να συμβάλλει στην επόμενη μέρα μέσω της διπλωματίας και τις προσπάθειες σταθερότητας.

«Η περιοχή μας αλλάζει συνεχώς. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, το 2023, το γεωπολιτικό πεδίο ήταν διαφορετικό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν νέοι κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, ανέφερε, έχουμε εισέλθει σε νέα γεωπολιτική εποχή και πρέπει να διαμορφώσουμε την αρχιτεκτονική στην περιοχή μας και το σχήμα μας έχει μεγάλη στρατηγική βαρύτητα. Διέπεται από το διεθνές δίκαιο τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επόμενη μέρα για την επίτευξη της πλήρους ειρήνης. Στηρίζουμε την ανεξαρτησία του Λιβάνου και εμείς ως Ελλάδα έχουμε βοηθήσει τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Μετά την προσωπική εμπλοκή του προέδρου Τράμπ ήρθε μια νέα εποχή στην περιοχή της Αν. Μεσογείου, είπε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στην επόμενη ημέρα για πλήρη ειρήνη.

Για τη Συρία, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ένα χρόνο μετά το νέο καθεστώς, το θέμα είναι να διασφαλιστεί η ειρήνη αλλά και ασφάλεια των θρησκευτικών μειονοτήτων, που έχουν υποφέρει από διώξεις.

Σημασία δόθηκε στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, αλλά και την καινοτομία και τη βιομηχανία, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες. Η Ελλάδα θα γίνει εξαγωγέας του LNG, όπως και το Ισραήλ. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της προστασίας των θαλάσσιων ζωνών των τριών χωρών. Παράλληλα, συζητήθηκε και το σχήμα 3+1 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, ενώ η Ουάσινγκτον σε συνεργασία με την Αθήνα ενεργοποιεί τον κάθετο διάδρομο που μεταφέρει LNG μέχρι την Ουκρανία.

Επίσης, συζητήθηκαν και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, με την Ελλάδα να αποτελεί κορυφαία χώρα στη ναυτιλία. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε κοινές ασκήσεις της ακτοφυλακής των τριών χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής του IMΕC και έκανε λόγγο για «την ανάγκη να περάσουμε από αυτό που είναι σήμερα μια ασαφής έννοια, σε παραδοτέα συγκεκριμένα έργα που θα αναδείξουν τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης με την Ινδία, την Κύπρο και την ηπειρωτική Ευρώπη». Επανέλαβε πόσο γρήγορα κινήθηκαν οι ΗΠΑ να υπογράψουν συμφωνίες με την Ελλάδα για να ενεργοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος για την αποστολή αμερικανικού υγροποιημένου αερίου μέσω του διαδρόμου, που όπως είπε είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και οι ΗΠΑ δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον γι αυτό.

Καταλήγοντας εξήρε την σημασία της τριμερούς συνεργασίας, είπε ότι έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα και θα αποδώσει περισσότερα σε αυτή την περιοχή προκλήσεων και ευκαιριών, και όπως είπε, προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας αυτής και στην ενίσχυσή της.

Νετανιάχου: Μήνυμα στην Τουρκία

«Σε όλους όσους φαντασιώνονται ότι θα εγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη μας, λέω να το ξεχάσουν, δεν πρόκειται να συμβεί» διεμήνυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Πολεμούμε μία μάχη για ένα μέλλον με τάξη εναντίον αυτών των δυνάμεων που θέλουν να μας σύρουν σε ένα μεσαιωνικό παρελθόν», δήλωσε ο Νετανιάχου. Τόνισε ότι Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος είναι τρεις αρχαίες χώρες με αρχαίους πολιτισμούς, χαρακτηρίζοντας μάλιστα Αθήνα και Ιερουσαλήμ τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.

«Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος είναι πραγματικές δημοκρατίες που έχουν υποστεί σκλαβιά και στερήσεις» σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Οι χώρες μας κατακτήθηκαν από αυτοκρατορίες στο παρελθόν αλλά κατακτήσαμε την ανεξαρτησία μας», είπε στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές κατά της Τουρκίας και προσωπικά του Ερντογάν: «Σε αυτούς που φαντάζονται ότι μπορούν να επανασυστήσουν τις αυτοκρατορίες τους στα εδάφη μας, λέω “ξεχάστε το”. Δε θα συμβεί. Είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε εαυτούς».

Νίκος Χριστοδουλίδης: Έμφαση στις συνεργασίες

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε έμφαση στην στρατηγική φύση της συνεργασίας των τριών χωρών και είπε ότι μοιράζονται κοινούς στόχους για την ευημερία και την ασφάλεια. Το τριμερές σχήμα είπε, έχει αποκτήσει δυναμισμό και ωρίμασε, και εξέφρασε την ικανοποίησή του στην επαναφορά της γραμματείας της τριμερούς στην Κύπρο. Παράλληλα, είπε ότι συζητήθηκε το θέμα της Γάζας και εκφράστηκε η στήριξη στο σχέδιο 20 σημείων των ΗΠΑ και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και τόνισε ότι η Κύπρος στηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και την ασφάλεια μέσω του σχεδίου που παρουσιάστηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Έδωσε έμφαση στο θέμα του IMEC όπου Ελλάδα Κύπρος και Ισραήλ θα προσφέρουν μια πύλη στην Ασία, σύνδεσης με την Ευρώπη, κάτι που ενισχύει -όπως είπε-την περιφερειακή συνεργασία. Έκανε λόγο για «προστιθέμενη αξία του σχήματος 3+1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ενισχύει την τριμερή μας συνεργασία» και αναφερόμενος στο πλαίσιο της ευρύτερης περιφερειακής αρχιτεκτονικής θα είναι ένα αξιόπιστο σχήμα για την προώθηση της συνεργασίας.

Για έναν μεσογειακό ενεργειακό σύνδεσμο έκανε λόγο επίσης ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στον Great Sea Interconnector (GSI). «Δεσμευόμαστε για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας».

