ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

22.12.2025 18:00

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι

22.12.2025 18:00
kalpi2

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ εντάσσονται, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, οι τέσσερις παραιτηθέντες Γενικοί Γραμματείς και συνεργάτης του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ αναφέρεται ότι με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές περιφέρειες:

– Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής.

– Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

– Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

– Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

– Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και

– Ο συνεργάτης στο γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

