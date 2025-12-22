Μήνυμα Άδωνι στους αγρότες: Δεν συγκυβερνούμε με καμία κοινωνική ομάδα – Είναι παράλογα αυτά που λένε

Στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον Σκάι και ζητώντας από τους αγρότες να σταματήσουν να αποκλείουν οδικούς άξονες και να μην έχουν «παράλογα», όπως τα χαρακτήρισε, αιτήματα.

«Τα μπλόκα να σταματήσουν, είναι απαράδεκτα. Προκαλούν σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν περιοχές, όπως η Φλώρινα που αν δεν κάνουν τζίρο, καταστράφηκαν. Αν τους κόψεις 50% μείωση κρατήσεων τους κατέστρεψαν, δεν έχουν τζίρο εκατό φορές τον χρόνο» , τόνισε.

Αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών τόνισε: «Όσο για τα αιτήματά τους, μου προκαλούν μεγάλη εντύπωση: Λέει το συντονιστικό ότι αν γίνει μεταρρύθμιση από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ δεν θα κατέβουν σε διάλογο. Δεν είναι δουλειά τους να πουν τι θα γίνει. Δεν συγκυβερνά η κυβέρνηση με τους αγρότες» σημείωσε με έμφαση για να συμπληρώσει:

«Ακούω ότι διαμαρτύρονται για φαγωμένα λεφτά σε ΟΠΕΚΕΠΕ κι από την άλλη δεν θέλουν μεταρρύθμιση. Αυτά δεν κολλάνε μεταξύ τους. Κάθε κυβέρνηση, δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με μία κοινωνική ομάδα. Το πώς θα γίνει η επιδότηση είναι δουλειά της κυβέρνησης. Αν δεν σου αρέσει, να την κρίνεις, αλλά δεν μπορείς να πεις κλείνω τον δρόμο αν δεν γίνει όπως το θέλω εγώ» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας. Είναι παράλογο αυτό, σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης. «Επίσης, δεν μπορείς να ζητάς να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, μπορεί ο Μητσοτάκης να καταργήσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας;» διερωτήθηκε.

Όπου υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν όλα τα δίκια, το λέω, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τινάξουμε τη χώρα στον αέρα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

