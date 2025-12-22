search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 18:04
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 16:19

Μήνυμα Άδωνι στους αγρότες: Δεν συγκυβερνούμε με καμία κοινωνική ομάδα – Είναι παράλογα αυτά που λένε

22.12.2025 16:19
adonis georgiadis 88- new

Στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον Σκάι και ζητώντας από τους αγρότες να σταματήσουν να αποκλείουν οδικούς άξονες και να μην έχουν «παράλογα», όπως τα χαρακτήρισε, αιτήματα.

«Τα μπλόκα να σταματήσουν, είναι απαράδεκτα. Προκαλούν σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν περιοχές, όπως η Φλώρινα που αν δεν κάνουν τζίρο, καταστράφηκαν. Αν τους κόψεις 50% μείωση κρατήσεων τους κατέστρεψαν, δεν έχουν τζίρο εκατό φορές τον χρόνο» , τόνισε.

Αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών τόνισε: «Όσο για τα αιτήματά τους, μου προκαλούν μεγάλη εντύπωση: Λέει το συντονιστικό ότι αν γίνει μεταρρύθμιση από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ δεν θα κατέβουν σε διάλογο. Δεν είναι δουλειά τους να πουν τι θα γίνει. Δεν συγκυβερνά η κυβέρνηση με τους αγρότες» σημείωσε με έμφαση για να συμπληρώσει:

«Ακούω ότι διαμαρτύρονται για φαγωμένα λεφτά σε ΟΠΕΚΕΠΕ κι από την άλλη δεν θέλουν μεταρρύθμιση. Αυτά δεν κολλάνε μεταξύ τους. Κάθε κυβέρνηση, δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με μία κοινωνική ομάδα. Το πώς θα γίνει η επιδότηση είναι δουλειά της κυβέρνησης. Αν δεν σου αρέσει, να την κρίνεις, αλλά δεν μπορείς να πεις κλείνω τον δρόμο αν δεν γίνει όπως το θέλω εγώ» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας. Είναι παράλογο αυτό, σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης. «Επίσης, δεν μπορείς να ζητάς να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, μπορεί ο Μητσοτάκης να καταργήσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας;» διερωτήθηκε.

Όπου υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν όλα τα δίκια, το λέω, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τινάξουμε τη χώρα στον αέρα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Ανακοινώθηκαν οι νέοι γ.γ. των υπουργείων – Ποιοι παραιτούνται, ποιοι αναλαμβάνουν

Μητσοτάκης με Αμπάς: «Όλοι πρέπει να δείξουμε βούληση για συνεργασία» (Video)

Μαρινάκης για την έφοδο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Έγινε καταγγελία από άλλο συγγενή – Κανένα ακαταδίωκτο για την Αρχή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι

lamia-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

korinthos fotia ix – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Λαμπάδιασε αγροτικό αυτοκίνητο – Ισχυρές εκρήξεις – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos/Video)

ukraine-valtos-34
ΚΟΣΜΟΣ

«Αργή πρόοδος» στις συνομιλίες για το ουκρανικό – Ευρωπαϊκό σαμποτάζ καταγγέλλει η Μόσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 18:03
kalpi2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι

lamia-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

1 / 3