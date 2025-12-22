Μαρινάκης για την έφοδο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Έγινε καταγγελία από άλλο συγγενή – Κανένα ακαταδίωκτο για την Αρχή

Απάντηση, τόσο στη Μαρία Καρυστιανού, όσο και γενικότερα στους πολίτες, τους οποίους ξένισε η έφοδος της ΑΑΔΕ στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, επιχείρησε να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στη διάρκεια του briefing, o Π. Μαρινάκης είπε ότι δεν κρύβεται «καμία εκδικητική ενέργεια» πίσω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ, αναφέροντας ότι «η συναυλία αυτή έγινε εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έγινε το εξής: ένας άλλος συγγενής έκανε μια καταγγελία και αυτό η ΑΑΔΕ το συνυπολόγισε και το ελέγχει. Υπάρχουν κάποιοι που είναι υπεράνω των νόμων; Γιατί πρέπει μια καταγγελία δημόσια να μην ελέγχεται από ανεξάρτητη αρχή; Καμία εκδικητική ενέργεια. Το κράτος λειτουργεί και ας περιμένουμε τα πορίσματα των ελέγχων αυτών».

Παράλληλα, απαντώντας στην ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού, στην οποία σημείωνε ότι «το ΣΥΣΤΗΜΑ έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ αφού το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 προβλέπει ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ τους για σειρά πράξεων και παραλείψεων, ακόμη και για στοχευμένους ελέγχους», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεν υπάρχει κανένα ακαταδίωκτο. Προστατεύονται οι αρχές σε κάποια αδικήματα εξ αμελείας. Ο νόμος είναι του 2016. Η ανάρτηση της κ. Καρυστιανού δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα».

«Δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο ιερά πρόσωπα που έχουν χάσει δικά τους πρόσωπα. Δεν υπάρχουν συγγενείς δυο ταχυτήτων. Ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν εκπροσωπεί όλους τους συγγενείς. Ως προς τις ασυλίες η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να μην υπάρχουν πολίτες δυο ταχυτήτων στις παραγραφές. Εμείς λέμε να αλλάξει το άρθρο 86 αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε να μην υπάρχουν ασυλίες για άλλους και εμείς να έχουμε ασυλία» κατέληξε ο Π. Μαρινάκης.

