Κυριάκος Μητσοτάκης: Το 2026 ως τελευταία στροφή, η προσδοκία για επανεκκίνηση και ο πονοκέφαλος του ανασχηματισμού

Στο Μέγαρο Μαξίμου, τα φώτα πολλές φορές μένουν αναμμένα μέχρι αργά, όχι μόνο λόγω των εορτών, αλλά κυρίως εξαιτίας της «πολιτικής αριθμητικής» που τρομάζει το επιτελείο του πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστός στο προφίλ του πρωθυπουργού-μάνατζερ, ετοιμάζεται για το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του έτους αυτή την Τρίτη, έχοντας μπροστά του έναν οδικό χάρτη που θυμίζει περισσότερο επιχειρηματικό business plan παρά παραδοσιακή πολιτική ατζέντα.

Το «2026» ως η Τελευταία Στροφή

Η κυβέρνηση εισέρχεται στο 2026 με την επίγνωση ότι αυτή είναι η τελευταία «καθαρή» χρονιά παραγωγής έργου πριν η χώρα μπει στην τροχιά της προεκλογικής περιόδου του 2027. Μετά από έναν δύσκολο Δεκέμβριο, όπου οι δημοσκοπήσεις κατέγραψαν μια σαφή κάμψη της Νέας Δημοκρατίας – κυρίως λόγω της έντασης στα αγροτικά μπλόκα και της κόπωσης από την ακρίβεια – το Μαξίμου αναζητά τη «φυγή προς τα εμπρός».

Ο πρωθυπουργός γνωρίζει πως η στατιστική των γκάλοπ δεν αναστρέφεται με ευχολόγια, αλλά με παραδοτέα. Γι’ αυτό και η αυριανή συνεδρίαση δεν είναι απλώς μια τυπική ανασκόπηση, αλλά ο προγραμματισμός της «αντεπίθεσης». Στο επίκεντρο βρίσκονται 20 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και 20 μεγάλα έργα που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή να βρίσκονται σε μη αναστρέψιμη τροχιά μέχρι το τέλος του 2026.

Η Ατζέντα της Τρίτης: Από τη Διαφθορά στο Κυκλοφοριακό

Στο τραπέζι του Υπουργικού της Τρίτης, τρία νομοσχέδια δείχνουν τη στόχευση:

Δικαιοσύνη &Διαφθορά: Το ηλεκτρονικό μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων κατά της διαφθοράς στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, ένα χρόνιο «αγκάθι» που κοστίζει πολιτικά. Πολιτική Προστασία: Η έμφαση στην πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί στοίχημα επιβίωσης για το καλοκαίρι του 2026, ώστε να μη χαθεί το momentum της ανάπτυξης σε στάχτες. Το «Σχέδιο Κυρανάκη» για το Κυκλοφοριακό: Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών φέρνει ένα φιλόδοξο πλάνο για την κίνηση στους δρόμους, ένα θέμα καθημερινότητας που «καίει» τους ψηφοφόρους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης περισσότερο από κάθε μακροοικονομικό δείκτη.

«Ο Μητσοτάκης επενδύει στους βασικούς δείκτες απόδοσης των υπουργών του. Ο φάκελος που ετοίμασαν οι Χατζηδάκης και Σκέρτσος για κάθε υπουργείο είναι το “Ευαγγέλιο” της νέας χρονιάς», ψιθυρίζουν έμπειρα στελέχη της Ηρώδου Αττικού.

Ο Ανασχηματισμός: Πότε θα πατηθεί το «κουμπί»;

Παρά τον managerial προγραμματισμό, η πολιτική απαιτεί και συμβολισμούς. Τα σενάρια για ανασχηματισμό έχουν φουντώσει το τελευταίο δίμηνο. Η ανάγκη για ένα «νέο ξεκίνημα» είναι επιτακτική, καθώς η φθορά ορισμένων προσώπων είναι πλέον εμφανής. Ο ανασχηματισμός, όμωςδεν μπορεί να είναι «μόνο φωτογραφία». Για να δώσει αίσθηση νέου ξεκινήματος, πρέπει να κουμπώσει με επιχειρησιακά κριτήρια: καλύτερος συντονισμός μέσω των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης, ενίσχυση χαρτοφυλακίων που ακουμπούν την καθημερινότητα (αγροτικό, μεταφορές, πολιτική προστασία), και μετακίνηση προσώπων που δεν «τρέχουν» έργα.

Τα φάουλ της προηγούμενης χρονιάς, οι αναποτελεσματικοί υπουργοί και υφυπουργοί, τα έργα που έμειναν πίσω ή που δεν ξεκίνησαν καν, οι επιπλέον μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες και για τις οποίες χρειάζεται να σπάσουν αυγά. Όλα αυτά είναι δεδομένα που θα κρίνουν την ποιότητα και την έκταση του ανασχηματισμού. Στόχος όμως είναι και η αξιοποίηση βουλευτών που έχουν «λιώσει σόλες» στην περιφέρεια, ειδικά σε περιοχές όπου ο αγροτικός κόσμος γύρισε την πλάτη στη ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός θέλει να στείλει μήνυμα ότι «το κράτος των Αθηνών» ακούει την επαρχία. Άλλωστε τα ποσοστά που έχει ο Κυριάκος Βελόπουλος στη βόρειο Ελλάδα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό ούτε να μείνουν εκτός των τειχών πρόσωπα που μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο είτε για την μη περαιτέρω διαρροή γαλάζιων ψηφοφόρων είτε για την επιστροφή τους από το κόμμα Βελόπουλου και την γκρίζα ζώνη.

Η Στρατηγική του 2026

Το 2026 θα είναι η χρονιά της «υλοποίησης». Η κυβέρνηση θα κριθεί από την ταχύτητα απορρόφησης του Ταμείου Ανάκαμψης και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο Μητσοτάκης ποντάρει στο ότι η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη, όμως γνωρίζει καλά πως ο μεγαλύτερος αντίπαλός του είναι η «σιωπηλή διαμαρτυρία» των πολιτών. Η αντιστροφή του κλίματος απαιτεί μια κυβέρνηση που δεν θα κάνει μόνο «διαχείριση», αλλά θα παράγει απτά αποτελέσματα στην Υγεία και την Παιδεία, την οικονομία στην τσέπη την καθημερινότητα του πολίτη.

Το Υπουργικό της Τρίτης κλείνει έναν κύκλο που είχε πολλές αναταράξεις. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρει να μετατρέψει την κυβέρνησή του από έναν μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων σε μια «μηχανή παραγωγής έργου» το 2026, τότε η Νέα Δημοκρατία θα έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί για το 2027. Αν όχι, ο «μάνατζερ» θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πιο σκληρή αξιολόγηση: αυτή της κάλπης.

