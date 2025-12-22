search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 09:18
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

22.12.2025 06:25

Αγροτικό: Καμία σύγκλιση με την κυβέρνηση, στο κενό η νέα πρόσκληση Μητσοτάκη σε διάλογο – Μάχη για τους δρόμους

22.12.2025 06:25
Έχοντας αποτύχει η κυβέρνηση να στρέψει την κοινωνία απέναντι στους αγρότες, βάζει και πάλι πάνω στο τραπέζι το θέμα του διαλόγου αν και όπως δείχνουν όλα για την ώρα δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για  την εκτόνωση της κρίσης.  

Στο πλαίσιο αυτό πάντως χθες ο πρωθυπουργός έστειλε και πάλι ένα νέο μήνυμα – μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης του στα social media- ζητώντας από τους ανθρώπους που βρίσκονται στα μπλόκα περισσότερο από 20 ημέρες να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου

«Επιμένω ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο. Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά»ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πρόσθεσε δε ότι  «Η επιμονή, επομένως, σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης. Οι δε οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς. Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο. Και αν αρνούνται οι αγρότες των μπλόκων να ακούσουν την κυβέρνηση, ας ακούσουν τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες, τα επιμελητήρια της περιοχής τους. Τους φίλους και τους συγγενείς τους που θέλουν να ταξιδέψουν και να τους επισκεφτούν για τις γιορτές», συνεχίζει.

Στο ίδιο πλαίσιο κάλεσε  τους αγρότες να «σκεφτούν και την πατρίδα μας, το διεθνές της εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζουν δυσμενώς οι κινητοποιήσεις τους και σίγουρα χωρίς καμία θετική επίπτωση για τα αιτήματά τους. Με αυτήν την πυξίδα του διαλόγου αλλά και της υπεράσπισης της κοινωνικής ενότητας και προόδου θα βαδίσει η κυβέρνηση στο εξής».

Την ίδια ώρα οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη το πρωί προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους, μοιράζουν μήλα και άλλα φρούτα στα διερχόμενα αυτοκίνητα που περνούσα από τα μπλόκα ενώ σε γενικές γραμμές δεν σημειώθηκαν προβλήματα. 

Από την πλευρά της αστυνομίας τέθηκε χθες θέμα μετακίνησης των τρακτέρ προκειμένου να ανοίξει περισσότερο ο δρόμος για τους ταξιδιώτες, ωστόσο η απάντηση των αγροτών ήταν κατηγορηματική. 

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινήσουμε κάτι. Να οριοθετήσουν το δρόμο και θα γίνει η κυκλοφορία μια χαρά» ανέφεραν χαρακτηριστικά. Παράλληλα επεσήμαιναν ότι «Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε».

Εν τω μεταξύ οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισαν τον συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά αυτοκίνητα. 

Παράλληλα, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε από την Τρίτη και μετά να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Μιλώντας μάλιστα ο Γιάννης Κουκούτσης, εκ μέρους των αγροτών στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι στόχος της αυριανής κινητοποίησης είναι να διακοπεί η κυκλοφορία μόνο για τις νταλίκες και τα φορτηγά, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος για την ασφαλή διέλευση των υπολοίπων οχημάτων. Όπως είπε, θα παραμείνει ανοικτή τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ εκτίμησε ότι η διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, όπως συμβαίνει και σε περιπτώσεις έργων συντήρησης σε εθνικές οδούς ή εντός σηράγγων.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και το μήνυμα του πρωθυπουργού περί ικανοποίησης μεγάλου μέρους των αιτημάτων των αγροτών, ο εκπρόσωπος του μπλόκου υποστήριξε ότι τα αιτήματα παραμένουν αναπάντητα, σημειώνοντας ότι αν είχαν δοθεί ουσιαστικές λύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος συνέχισης των κινητοποιήσεων. Όπως ανέφερε, η εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση προς την κοινή γνώμη δεν ανταποκρίνεται, κατά την άποψή του, στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του πετρελαίου, κάνοντας λόγο για διγλωσσία της κυβέρνησης, καθώς –όπως είπε– ενώ υπήρξαν εξαγγελίες για αφορολόγητο πετρέλαιο, στη συνέχεια έγινε λόγος για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση από όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Τον συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά αυτοκίνητα, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών, αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσής τους.

