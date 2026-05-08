Ο Άδωνις ανέβασε στο Χ τη μήνυση στον Σαλμά – «Δεν του αξίζει κανένας σεβασμός»

Την μήνυση που έχει υποβάλει σε βάρος του Μάριου Σαλμά δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε προαναγγείλει καιρό την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη, ωστόσο χθες o Μάριος Σαλμάς υποστήριξε πως ο υπουργός Υγείας δεν του έχει κάνει μήνυση.

«Είναι ευφυής άνθρωπος. Φαντάζεστε ότι αυτά που θα πω στη Βουλή ή αυτά που είπα ότι γνωρίζω θα ήθελε να γίνουν δικογραφίες;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε στο Χ τη μήνυση την οποία όπως ανέφερε στην ανάρτησή του έχει καταθέσει από τα τέλη του Απριλίου.

«Προσπάθησα να τον αντιμετωπίσω με σεβασμό λόγω της πολύχρονης Κοινοβουλευτικής του διαδρομής, τελικά απεδείχθη ότι είχαν δίκιο όλοι όσοι μου έλεγαν ότι δεν του αξίζει κανένας σεβασμός και ότι απλά έκανα εγώ λάθος», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Επειδή μου στέλνετε διάφοροι να σχολιάσω τις αλλεπάλληλες γελοίες κατηγορίες εναντίον μου, του πρώην συναδέλφου μου κ. Σαλμά, σας δείχνω μόνον αυτό. Ισχυρίστηκε χθες ότι δεν του έκανα μήνυση, διότι τον φοβάμαι, ενώ του έχω καταθέσει μήνυση ήδη από τα τέλη Απριλίου…. από αυτό και μόνον μπορείτε να αντιληφθείτε την αξιοπιστία και των υπολοίπων ισχυρισμών του…. άρα δεν θα του απαντώ, διότι δεν έχω καμμία διάθεση να τον καταστήσω συνομιλητή μου. Η πολιτική του καριέρα τελειώνει στις προσεχείς εκλογές, τα προσωπικά μας θα τα λύσει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Δυστυχώς αν και εγώ ειδικά προσπάθησα να τον αντιμετωπίσω με σεβασμό λόγω της πολύχρονης Κοινοβουλευτικής του διαδρομής, τελικά απεδείχθη ότι είχαν δίκιο όλοι όσοι μου έλεγαν ότι δεν του αξίζει κανένας σεβασμός και ότι απλά έκανα εγώ λάθος…. σε κάθε περίπτωση κρίμα».

May 8, 2026

