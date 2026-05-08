Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός 62χρονος, έπεσε από το μπαλκόνι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στου Ζωγράφου μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι. Ο 62χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στον ακάλυπτο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της πτώσης.

Στο σημείο η Αστυνομία για να ερευνήσει το τραγικό συμβάν.

