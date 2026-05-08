Τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο: Μάχη στη ΜΕΘ δίνει ο 12χρονος μετά τα πολύωρα χειρουργεία (video)

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» συνεχίζει να δίνει ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο.

Το παιδί αρχικά διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα.

Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένο.

Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (7/5), στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, ο 12χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι, φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα και στο πόδι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το παιδί φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να φύγει από το κεφάλι του αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Περνώντας στη φάση της «καταχνιάς» και της «κουφόβρασης»

Συναγερμός στο Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι – «Βούτηξε» στο κενό όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία

«Έχασα τον κόσμο μου»: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της αδελφής του Νικήτα μετά την κηδεία