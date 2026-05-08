search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 09:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.05.2026 07:51

Τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο: Μάχη στη ΜΕΘ δίνει ο 12χρονος μετά τα πολύωρα χειρουργεία (video)

08.05.2026 07:51
meth-2

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» συνεχίζει να δίνει ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο.

Το παιδί αρχικά διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα.

Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένο.

Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (7/5), στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, ο 12χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι, φέρεται όμως να παραβίασε πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα και στο πόδι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το παιδί φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν σωστά δεμένο, με αποτέλεσμα να φύγει από το κεφάλι του αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Περνώντας στη φάση της «καταχνιάς» και της «κουφόβρασης»

Συναγερμός στο Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι – «Βούτηξε» στο κενό όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία

«Έχασα τον κόσμο μου»: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της αδελφής του Νικήτα μετά την κηδεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouli gemati
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Προσπάθεια για «άλμα προς τα μπρος» με επιφυλάξεις και διαφωνίες

indonesia new
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου, αγνοούνται 20 ορειβάτες (video)

cher-new
LIFESTYLE

Σερ: «Η μητέρα μου δεν με στηρίζει οικονομικά εδώ και χρόνια – Βασίζομαι στην περιουσία του πατέρα μου» αποκαλύπτει ο γιος της

stournaras
BUSINESS

Γ. Στουρνάρας: Ψηφιακός μετασχηματισμός και διαχείριση κινδύνων καθορίζουν το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς

pope_leo_xiv_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ένας χρόνος Πάπας Λέων XIV: Τα νεύρα του Τραμπ, οι προσεκτικές μεταρρυθμίσεις και η ανανέωση του ενδιαφέροντος για την εκκλησία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

TZAKRI-123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ

kostas-parasyris
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Στη φυλακή ο Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του - Με άκρα μυστικότητα οι απολογίες τους, τι υποστήριξαν

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 09:16
vouli gemati
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Προσπάθεια για «άλμα προς τα μπρος» με επιφυλάξεις και διαφωνίες

indonesia new
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου, αγνοούνται 20 ορειβάτες (video)

cher-new
LIFESTYLE

Σερ: «Η μητέρα μου δεν με στηρίζει οικονομικά εδώ και χρόνια – Βασίζομαι στην περιουσία του πατέρα μου» αποκαλύπτει ο γιος της

1 / 3