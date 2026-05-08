«Dai Dai»: H Σακίρα αποκάλυψε τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ (Video)

Το επίσημο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αποκάλυψε η Σακίρα η οποία μέσα από ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ερμηνεύει το «Dai Dai» που θα αποτελέσει τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Το βίντεο του τραγουδιού στο οποίο συμμετέχει και ο τραγουδιστής από τη Νιγηρία, Burna Boy, και θα κυκλοφορήσει ολόκληρο στις 14 Μαΐου, γυρίστηκε στο Μαρακανά της Βραζιλίας.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Σακίρα τραγουδάει το επίσημο τραγούδι για Μουντιάλ μετά το Waka Waka για το τουρνουά του 2010 στη Νότια Αφρική.

Διαβάστε επίσης:

Αγωνία για την Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα η θρυλική τραγουδίστρια

Στο Άγιο Όρος ο Γιώργος Μαζωνάκης: Μπήκε στην κουζίνα μονής και μαγείρεψε on camera (Video)

Εντυπωσιακές εικόνες από το baby shower λίγο πριν τον ερχομό του γιου του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη



