Ένα πρωτοφανές περιστατικό με έντονο άρωμα κατασκοπευτικού θρίλερ έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Λευκάδα και προβληματισμό στις ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό ενός εξελιγμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο.

Το παράξενο εύρημα, που εντοπίστηκε από ψαράδες της Βασιλικής, μοιάζει περισσότερο με επιχειρησιακό μέσο ειδικών αποστολών παρά με οποιοδήποτε συμβατικό σκάφος που θα μπορούσε να βρεθεί τυχαία στο Ιόνιο.

Οι άνθρωποι που το αντίκρισαν πρώτοι περιγράφουν ένα χαμηλού ίχνους μαύρο σκάφος με αεροδυναμικό σχεδιασμό, εξοπλισμένο με κεραίες, αισθητήρες και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας, εικόνα που παραπέμπει ευθέως σε σύγχρονα στρατιωτικά USV, δηλαδή drones θαλάσσιας επιφανείας που χρησιμοποιούνται σε αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και άλλων στρατιωτικών και μη επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι βρέθηκε σε λειτουργία, κρυμμένο ουσιαστικά μέσα σε σπηλιά, χωρίς κανένα ίχνος πληρώματος, είναι αυτό που έχει πυροδοτήσει τα πιο ακραία αλλά και τα πιο ανησυχητικά σενάρια.

Επίσημη εξήγηση ακόμη δεν υπάρχει ωστόσο όμως, όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου δεν αποκλείουν τίποτα. Και κυρίως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο drone να μην συνδέεται αποκλειστικά με κάποιο κρατικό ή στρατιωτικό πρόγραμμα, αλλά με το τεράστιο δίκτυο λαθρεμπορίου που εδώ και χρόνια λειτουργεί αθόρυβα ανάμεσα σε Ιταλία, Αλβανία και δυτική Ελλάδα.

Το Ιόνιο θεωρείται μία από τις πιο «σκιώδεις» θαλάσσιες διαδρομές της Μεσογείου. Από τα παράλια της Απουλίας και της Καλαβρίας μέχρι τις ακτές της Αλβανίας και τα μικρά περάσματα των Επτανήσων, οι διακινητές χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες ταχύπλοα, κρυφούς όρμους και απομονωμένες σπηλιές για τη μεταφορά ναρκωτικών φορτίων, κυρίως χασίς και κοκαΐνης.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στελέχη ασφαλείας που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περιοχή, το οργανωμένο έγκλημα επενδύει ολοένα περισσότερο σε τεχνολογία στρατιωτικού τύπου. Δορυφορικές επικοινωνίες, θερμικές κάμερες, αυτόνομη πλοήγηση και μη επανδρωμένα μέσα χρησιμοποιούνται ήδη από καρτέλ και εγκληματικές οργανώσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου και αρκετοί θεωρούν πλέον πιθανό ότι αντίστοιχες μέθοδοι έχουν περάσει και στη Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο θέλει το drone να λειτουργούσε ως μέσο μεταφοράς μικρών αλλά εξαιρετικά πολύτιμων φορτίων ναρκωτικών, κινούμενο νύχτα χωρίς φώτα και χωρίς ανθρώπινη παρουσία πάνω στο σκάφος.

Το δεύτερο – και ίσως πιο ανησυχητικό – είναι να χρησιμοποιούνταν ως «μάτι» για λογαριασμό κυκλωμάτων διακίνησης, καταγράφοντας κινήσεις του Λιμενικού, περιπολίες ή θαλάσσιες διαδρομές, ώστε να ανοίγει ασφαλή περάσματα για μεγαλύτερες επιχειρήσεις λαθρεμπορίου.

Στελέχη με γνώση της δράσης των εγκληματικών οργανώσεων στην Αδριατική αναφέρουν στο topontiki ότι τόσο αλβανικά κυκλώματα όσο και δίκτυα που συνδέονται με τη νότια ιταλική μαφία έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να τροποποιήσουν τέτοιου τύπου συστήματα. Η χρήση ενός μη επανδρωμένου θαλάσσιου μέσου θα έδινε τεράστιο πλεονέκτημα στους διακινητές, καθώς θα περιόριζε δραματικά τον κίνδυνο σύλληψης και θα επέτρεπε αποστολές σε δύσβατες ή απομονωμένες περιοχές χωρίς να εκτίθενται άνθρωποι.

Αυτό που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι το σημείο όπου βρέθηκε το USV. Η περιοχή γύρω από το Δουκάτο είναι γεμάτη φυσικά λιμανάκια, θαλάσσιες σπηλιές και απόκρημνα περάσματα, ιδανικά για προσωρινή απόκρυψη ή αναμονή. Έμπειροι αξιωματικοί του Λιμενικού σημειώνουν ότι τέτοια σημεία χρησιμοποιούνται διαχρονικά από λαθρεμπόρους, ακριβώς επειδή είναι δύσκολο να εντοπιστούν από αέρα ή θάλασσα.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο το σκάφος να έχει καθαρά στρατιωτική προέλευση και να παρασύρθηκε από διεθνή ύδατα έπειτα από άσκηση ή αποστολή που απέτυχε. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το σενάριο, η παρουσία ενός τόσο εξελιγμένου drone στην «καρδιά» του Ιονίου δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα.

