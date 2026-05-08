Dacia Sandero Eco-G 120: Η ιδανική έκδοση για την Ελλάδα – Τιμή

Το Dacia Sandero Eco-G 120 είναι ίσως ένα από τα λίγα καινούργια αυτοκίνητα της αγοράς που δείχνουν να έχουν σχεδιαστεί απόλυτα πάνω στις πραγματικές ανάγκες του έλληνα οδηγού.

Και αυτό γιατί συνδυάζει κάτι που πλέον γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις μαζί: χαμηλή τιμή αγοράς, πολύ οικονομική χρήση, μεγάλους χώρους και σύγχρονη τεχνολογία χωρίς υπερβολές.

Σε μια εποχή όπου αρκετά μικρά αυτοκίνητα ξεκινούν να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ, το νέο Dacia Sandero συνεχίζει να κρατά μια πολύ πιο «λογική» φιλοσοφία. Δεν προσπαθεί να γίνει premium, ούτε να εντυπωσιάσει με αχρείαστα gimmicks. Προσφέρει ακριβώς όσα χρειάζεται κάποιος στην καθημερινότητά του, με χαμηλό κόστος χρήσης και πραγματικά value for money χαρακτήρα.

