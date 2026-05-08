Τη δικαιλογημένη οργή του Νίκου Πλακιά προκάλεσαν οι ανεκδιήγητες δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που ζήτησε να σβηστούν τα ονόματα των νεκρών στα Τέμπη από το Σύνταγμα «για να φύγει αυτό το χάλι».

Ο χαροκαμένος πατέρας που έχασε τις κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα, στην οργισμένη ανάρτησή του προτρέπει ειρωνικά τον Δήμαρχο Βόλου να πάρει τον «φίλο» του τον Τριαντόπουλο «που γνωρίζει από μπαζώματα» και να πάει στο Σύνταγμα να σβήσει ο ίδιος τα ονόματα.

Η ανάρτηση Πλακιά

«Ρε Αχιλλέα Μπέο γιατί ζητάς βοήθεια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πας να σβήσεις τα ονόματα στο Σύνταγμα; Πάρε τον φίλο σου τον Χρήστο Τριαντόπουλο που γνωρίζει από σβησίματα και μπαζώματα και πήγαινε. Δεν θα σε ενοχλήσει κανένας!!! Εάν εσύ έχεις τα κότσια να σβήσεις έστω και ένα όνομα από τα 57 που είναι εκεί θα είναι θαύμα.

Λίγη προσοχή το τι λες, πώς το λες και πώς το εκλαμβάνει ο καθένας μας. Τα ονόματα είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της !!! Το τι είναι το καθήκον της δικαιοσύνης ρώτα τον φίλο σου τον Τριαντοπουλο που έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή.

Όσο για τα εκατομμύρια τουρίστες όταν ενημερώνονται γιατί υπάρχουν τα ονόματα εκεί μένουν άναυδοι.

Κοίταξε να ξεβρωμίσει ο Παγασητικός από την βρωμιά που έδιωξε εκατομμύρια τουρίστες και άσε το Σύνταγμα.

Ντροπή είναι να βγαίνεις και να λες ότι σου έρχεται εκείνη την ώρα στο μυαλό χωρίς καν να σκέφτεσαι αν ντροπιάζεις κάποιον αν δεν γνωρίζεις κάτι αν το κάνεις απλά για να σε προβάλουν τα ΜΜΕ.

Όσο για αυτά που λες ότι είσαι έτσι και αλλιώς μάλλον δεν έχεις καταλάβει ότι μάλλον είσαι αλλιώς!!

Πάντως ευθύς δεν είσαι. Μάλλον το αντίθετο.

Κάποια ημέρα θα βρεθούμε και εκεί θα δω αν μπορείς να αντικρίσεις έναν γονιό και να τα πεις μπροστά του όλα αυτά που λες τρία χρόνια τώρα»

Διαβάστε επίσης:

Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 56χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ίος: Νεκρός τουρίστας μέσα σε σκάφος στο λιμάνι

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι