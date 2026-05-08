ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:25
Τέμπη: Οργή Πλακιά για Μπέο – «Πάρε τον φίλο σου τον Τριαντόπουλο και πήγαινε σβήσε τα ονόματα στο Σύνταγμα»

Τη δικαιλογημένη οργή του Νίκου Πλακιά προκάλεσαν οι ανεκδιήγητες δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που ζήτησε να σβηστούν τα ονόματα των νεκρών στα Τέμπη από το Σύνταγμα «για να φύγει αυτό το χάλι».

Ο χαροκαμένος πατέρας που έχασε τις κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα, στην οργισμένη ανάρτησή του προτρέπει ειρωνικά τον Δήμαρχο Βόλου να πάρει τον «φίλο» του τον Τριαντόπουλο «που γνωρίζει από μπαζώματα» και να πάει στο Σύνταγμα να σβήσει ο ίδιος τα ονόματα.

Η ανάρτηση Πλακιά

«Ρε Αχιλλέα Μπέο γιατί ζητάς βοήθεια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πας να σβήσεις τα ονόματα στο Σύνταγμα; Πάρε τον φίλο σου τον Χρήστο Τριαντόπουλο που γνωρίζει από σβησίματα και μπαζώματα και πήγαινε. Δεν θα σε ενοχλήσει κανένας!!! Εάν εσύ έχεις τα κότσια να σβήσεις έστω και ένα όνομα από τα 57 που είναι εκεί θα είναι θαύμα.

Λίγη προσοχή το τι λες, πώς το λες και πώς το εκλαμβάνει ο καθένας μας. Τα ονόματα είναι εκεί για όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει το καθήκον της !!! Το τι είναι το καθήκον της δικαιοσύνης ρώτα τον φίλο σου τον Τριαντοπουλο που έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή.

Όσο για τα εκατομμύρια τουρίστες όταν ενημερώνονται γιατί υπάρχουν τα ονόματα εκεί μένουν άναυδοι.

Κοίταξε να ξεβρωμίσει ο Παγασητικός από την βρωμιά που έδιωξε εκατομμύρια τουρίστες και άσε το Σύνταγμα.

Ντροπή είναι να βγαίνεις και να λες ότι σου έρχεται εκείνη την ώρα στο μυαλό χωρίς καν να σκέφτεσαι αν ντροπιάζεις κάποιον αν δεν γνωρίζεις κάτι αν το κάνεις απλά για να σε προβάλουν τα ΜΜΕ.

Όσο για αυτά που λες ότι είσαι έτσι και αλλιώς μάλλον δεν έχεις καταλάβει ότι μάλλον είσαι αλλιώς!!
Πάντως ευθύς δεν είσαι. Μάλλον το αντίθετο.

Κάποια ημέρα θα βρεθούμε και εκεί θα δω αν μπορείς να αντικρίσεις έναν γονιό και να τα πεις μπροστά του όλα αυτά που λες τρία χρόνια τώρα»

Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 56χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Έπος: Πιο κάτω από την Κίνα και από τη Ρωσία έπεσε η παγκόσμια εικόνα για τις ΗΠΑ του Τραμπ

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2026

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο – Επτά συλλήψεις στο Καρλόβασι

Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone

Metallica: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα για τους θρύλους της metal – Φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ (photos/video)

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ

