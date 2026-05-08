Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας – Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Απροσπέλαστη είναι από το πρωί της Παρασκευής (8/5) η οδός Καραγιώργη Σερβίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ στο ύψος της πλατείας Αγίας Ειρήνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία από το ύψος της πλατείας Συντάγματος.

Στο σημείο που έσπασε έχει ανοίξει μια μικρή τρύπα και συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται στο σημείο για να αποκαταστήσουν τη βλάβη.

Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας, η κίνηση είναι αυξημένη στους γειτονικούς δρόμους.

