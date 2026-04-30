Η σημασία των υποδομών στην ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ

Γαλουχημένη να δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων σε ότι αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ΕΥΔΑΠ, έχει κάνει καθημερινότητά της να θέτει συνεχώς νέα στάνταρντ σε ότι αφορά την ασφάλεια, την ποιότητα και τη μακροπρόθεσμη προστασία του νερού επενδύοντας και δίνοντας προτεραιότητα σε σύγχρονες, ανθεκτικές και βιώσιμες υποδομές.

Με οδηγό την υψηλή τεχνογνωσία και σταθερό προσανατολισμό στην προστασία των φυσικών πόρων, η Εταιρεία επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες πρακτικές κυκλικής οικονομίας και στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Έτσι η ΕΥΔΑΠ ως η μεγαλύτερη Εταιρεία στον ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται στον κύκλο του νερού, διασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων και την ασφαλή επιστροφή τους στο περιβάλλον, απαλλαγμένων από το ρυπαντικό φορτίο.

Kέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης

Η ΕΥΔΑΠ λειτουργεί ένα από τα πλέον σύνθετα και εκτεταμένα συστήματα υποδομών στη χώρα, το οποίο καλύπτει το σύνολο των αναγκών της Αττικής. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ταμιευτήρες στρατηγικής σημασίας, εκτεταμένο εξωτερικό υδροδοτικό δίκτυο, εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής νερού, καθώς και ένα πολυδιάστατο δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Οι τέσσερις ταμιευτήρες που τροφοδοτούν το σύστημα αποτελούν κρίσιμες υποδομές αποθήκευσης και διασφάλισης αποθεμάτων, ενώ το εξωτερικό υδροδοτικό δίκτυο, μήκους περίπου 495 χιλιομέτρων, εξασφαλίζει τη μεταφορά νερού σε μεγάλες αποστάσεις με υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας. Το δίκτυο αυτό υποστηρίζεται από αντλιοστάσια και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, που συμβάλλουν τόσο στη λειτουργική ευελιξία όσο και στην ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος.

Σε επίπεδο επεξεργασίας, οι τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού διασφαλίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού, ενώ το δίκτυο ύδρευσης, που ξεπερνά τα 14.000 χιλιόμετρα, επιτρέπει τη διανομή του σε εκατομμύρια καταναλωτές. Αντίστοιχα, στον τομέα της αποχέτευσης, τα πέντε Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων και το δίκτυο άνω των 8.500 χιλιομέτρων συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και περιβαλλοντικά ασφαλούς διάθεσης των εκροών.

Kέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Συντήρηση, αναβάθμιση και διαχείριση κύκλου ζωής

Η διαχείριση των υποδομών της ΕΥΔΑΠ δεν περιορίζεται στη λειτουργία τους, αλλά επεκτείνεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συντήρησης, αναβάθμισης και ανανέωσης. Με δεδομένο ότι σημαντικό τμήμα των δικτύων προσεγγίζει ή και υπερβαίνει τα 60 έτη λειτουργίας, η εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κύκλου ζωής καθίσταται κρίσιμη.

Η Εταιρεία υλοποιεί προγράμματα αντικατάστασης αγωγών, εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων και ενίσχυσης κρίσιμων σημείων του δικτύου, με στόχο τη μείωση των βλαβών, τον περιορισμό των απωλειών νερού και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη θωράκιση των υποδομών έναντι ακραίων φαινομένων, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Επενδύσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, επικεντρώνεται στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Στον τομέα της ύδρευσης, προωθείται η αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και η εκτεταμένη αντικατάσταση δικτύων, συνολικού μήκους περίπου 660 χιλιομέτρων, με στόχο τη μείωση των απωλειών και την ενίσχυση της αξιοπιστίας.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπροπύργου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Στον τομέα της αποχέτευσης, υλοποιούνται έργα αναβάθμισης αντλιοστασίων, δικτύων και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των εκροών και στη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του νερού, ιδίως για αρδευτικές χρήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα μεγάλα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, συνολικής αξίας περίπου 958 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν τη σύνδεση δεκάδων χιλιάδων ακινήτων και την κατασκευή νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων. Τα έργα αυτά αναμένεται να εξυπηρετήσουν περισσότερους από 400.000 κατοίκους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Υποδομές με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Οι υποδομές της ΕΥΔΑΠ δεν αποτελούν απλώς τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας. Συνιστούν κρίσιμες παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, την προστασία των υδατικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης των πολιτών, η ΕΥΔΑΠ έχει αναπτύξει την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης έργων εδώ.



Μέσα από αυτήν την πλατφόρμα, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή στον σχεδιασμό τους στην περιοχή τους, επιλέγοντας τον Δήμο που τους ενδιαφέρει και βλέποντας απευθείας στον χάρτη τις παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.

