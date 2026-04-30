Mevaco: Άλμα σε τζίρο και κέρδη το 2025 επενδύοντας δυναμικά στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων

Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία κατέγραψε το 2025 η Mevaco, πετυχαίνοντας ιστορικά υψηλά μεγέθη σε κύκλο εργασιών και κερδοφορία, ενώ παράλληλα προχωρά σε σημαντική επενδυτική κίνηση για την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα των αμυντικών συστημάτων.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 72,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,56% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται στην ενίσχυση της ζήτησης τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενισχυμένα κατά 53,64%, φτάνοντας σχεδόν τα 22 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας αποτυπώνεται και στο EBITDA, το οποίο ανήλθε σε 14,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 83,77% σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο τελικής γραμμής, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 10,1 εκατ. ευρώ, με αύξηση της τάξης του 99,63%.

Η ενίσχυση των αποτελεσμάτων συνδέεται, σύμφωνα με την εταιρεία, με την ανάληψη και υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αυξημένων τεχνικών απαιτήσεων, καθώς και με τη διεύρυνση συνεργασιών με διεθνείς ομίλους. Η στρατηγική αυτή φαίνεται να ενισχύει τη θέση της Mevaco σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την παραγωγική της βάση.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την ανέγερση νέου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.500 τετραγωνικών μέτρων, σε όμορη ιδιόκτητη έκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Η επένδυση συνοδεύεται και από την προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού είναι η ενίσχυση της δραστηριότητας στον τομέα των αμυντικών συστημάτων, έναν κλάδο που παρουσιάζει αυξημένες προοπτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική αυτή, επεκτείνοντας την παρουσία της και ενισχύοντας το εξαγωγικό της αποτύπωμα.

Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα προέλθει τόσο από ίδια κεφάλαια όσο και από εξωτερικό δανεισμό, ενώ η ολοκλήρωσή της τοποθετείται χρονικά έως το τέλος του 2027. Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για αναβάθμιση των υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Η συνολική εικόνα της χρήσης 2025 αποτυπώνει μια επιχείρηση σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, με ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών και ταυτόχρονη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η πορεία της εταιρείας εξακολουθεί να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως η μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Mevaco επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ ανάπτυξης και διαχείρισης κινδύνων, επενδύοντας σε τομείς με προοπτική και ενισχύοντας τη θέση της σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

