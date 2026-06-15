Σάλος με στρατιωτικό που ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο κατά την τελετή προαγωγής του – Στο «μικροσκόπιο» του ΓΕΣ η υπόθεση (Video)

Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών που συνδέονται με την προαγωγή Έλληνα αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε το Γενικό Επιτελείο Στρατού στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η σχετική τελετή.

Το θέμα αναδείχθηκε έπειτα από ανακοίνωση εκπροσώπων της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, οι οποίοι γνωστοποίησαν ότι κατά την ορκωμοσία προαγωγής του στελέχους παρευρέθηκε ιερέας της κοινότητάς τους. Στην ανακοίνωση γινόταν λόγος για μια «σπουδαία στιγμή για τη θρησκευτική ελευθερία, την ισονομία και τον σεβασμό μέσα στο στράτευμα», υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το τελετουργικό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας παράλληλα με τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο.

Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, το ΓΕΣ προχώρησε σε έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τι απαντά ο αξιωματικός

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη ορκωμοσία και η υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων πραγματοποιήθηκαν κανονικά, βάσει των προβλεπόμενων κανονισμών. Ωστόσο, αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσαν όσα ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους της διαδικασίας. Πηγές του υπουργείου σημειώνουν, πάντως, ότι από τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί έως τώρα δεν προκύπτει κάποια παράνομη πράξη.

Ο ίδιος ο αξιωματικός, μιλώντας στο «Live News», διέψευσε ότι έδωσε όρκο στον Δία ή σε άλλη θεότητα του Δωδεκάθεου, επιμένοντας ότι ακολούθησε αποκλειστικά τη διαδικασία που προβλέπεται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως ανέφερε, το θρησκευτικό σκέλος αφορούσε τον ιερέα και τις θρησκευτικές παραδόσεις που εκείνος εκπροσωπεί.

«Αυτά που λέγονται είναι λανθασμένα. Δεν έχω ορκιστεί στον Δία. Εγώ ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο κανονικά. Ο στρατιωτικός όρκος είναι συγκεκριμένος. Όλα τα υπόλοιπα είναι του ιερέα. Έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Ξέρω ότι δεν έκανα κάτι κακό και παράνομο. Ο στρατός ακολουθεί το Σύνταγμα του κράτους», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, νέος κύκλος συζήτησης άνοιξε εξαιτίας παλαιότερων αναρτήσεων του στρατιωτικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα, αλλά και τοποθετήσεις κατά των εμβολίων. Το περιεχόμενο αυτών των δημοσιεύσεων επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις προσωπικές του πεποιθήσεις και τη σχέση τους με το περιστατικό.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας δήλωσαν επίσης στο «Live News» ότι η θρησκεία τους έχει επίσημη αναγνώριση από το 2017, επισημαίνοντας πως οι ιερείς της μπορούν να τελούν τόσο γάμους, όσο και ορκωμοσίες. Όπως εξήγησαν, οι τελετές τους περιλαμβάνουν ύμνους, προσευχές και προσφορές προς τους θεούς της αρχαίας ελληνικής θρησκευτικής παράδοσης.

Οι υποστηρικτές της συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας εκτιμούν ότι φτάνουν περίπου τα 100.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα. Οι ίδιοι, διοργανώνουν τακτικά εκδηλώσεις και τελετές που συνδέονται με την αρχαία ελληνική παράδοση, καθώς και δράσεις αφιερωμένες σε ιστορικά πρόσωπα και ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης.

Διαβάστε επίσης:

Ανείπωτη θλίψη στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μηνών λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο

Δράμα: Με τρεις μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του ο αστυνομικός που στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο και κατέληξε











