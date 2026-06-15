Δράμα: Με τρεις μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του ο αστυνομικός που στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Δράμα η νέα γυναικοκτονία που κατεγράφη στην περιοχή, όπου αστυνομικός δολοφόνησε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα, εν ενεργεία αστυνομικός και μητέρα δύο παιδιών, εντοπίστηκε τραυματισμένη με τουλάχιστον τρεις μαχαιριές μέσα στο σπίτι της, μετά από ειδοποίηση των Αρχών από το 10χρονο παιδί της οικογένειας, το οποίο ανέφερε ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τη γυναίκα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λόγω των τραυμάτων της.

Τη σκότωσε μπροστά στο 10χρονο παιδί τους

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η επίθεση έλαβε χώρα μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ σύμφωνα με αναφορές το 10χρονο παιδί του ζευγαριού ήταν παρόν τη στιγμή του περιστατικού. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο η γυναίκα να προσπάθησε να διαφύγει, καθώς τα τραύματά της εντοπίζονται στην πλάτη.

Λίγη ώρα αργότερα, σε διαφορετικό σημείο και έπειτα από ενημέρωση πολίτη, οι Αρχές εντόπισαν άνδρα μέσα σε σταθμευμένο όχημα χωρίς σημεία ζωής. Πρόκειται για τον σύζυγο της γυναίκας, επίσης αστυνομικό, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η τραγωδία, η οποία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι το ζευγάρι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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