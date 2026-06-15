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15.06.2026 20:49

Τραγωδία στην Πάρο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση μοτοσικλέτας με Ι.Χ.

15.06.2026 20:49
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 15/6, στην περιφερειακή οδό της Παροικιάς, κοντά στο Γυμνάσιο της περιοχής, στην Πάρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parianostypos.gr, στο συμβάν ενεπλάκη μία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι ο ένας από τους δύο αναβάτες της μηχανής έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

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