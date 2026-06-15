Ράλλυ Δωδώνης: Η στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο βγαίνει εκτός πορείας και πέφτει πάνω σε θεατές – Τραυματίστηκε 9χρονος (Video)

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 14/6 κατά τη διάρκεια του Ράλλυ Δωδώνης, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας στην πρώτη ειδική διαδρομή και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς σημείο όπου παρακολουθούσαν τον αγώνα θεατές. Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα 9χρονο αγόρι.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το όχημα εξετράπη της πορείας του σε ύψωμα και κατέληξε κοντά στον χώρο όπου βρισκόταν συγκεντρωμένο το κοινό, προκαλώντας αναστάτωση και στιγμές πανικού.

Το παιδί είχε μεταβεί στον αγώνα μαζί με την οικογένειά του και, αμέσως μετά το περιστατικό, ο πατέρας του το μετέφερε για προληπτικές εξετάσεις. Στο σημείο έσπευσε και γιατρός της διοργάνωσης.

Η μαρτυρία του πατέρα του 9χρονου

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο πατέρας του 9χρονου περιέγραψε όσα συνέβησαν.

«Έφυγε το αυτοκίνητο απ’ τον δρόμο και ήρθε και σταμάτησε μπροστά μας. Και απλά όπως καθόταν ο μικρός στην καρέκλα, γύρισε η καρέκλα. Καθόμασταν στην άκρη. Απλά έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε πάνω μας. Έρχεται από ύψωμα και κατεβαίνει σε μας. Σταμάτησε μπροστά μας και απλά τον ακούμπησε λίγο με την πόρτα, και έπεσε, και γύρισε η καρέκλα που καθόταν. Προληπτικά μας έστειλαν στο νοσοκομείο, μας έλεγξε ο γιατρός της διοργάνωσης και απλά μας είπε ότι προληπτικά αν θέλουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Το παιδί είναι μια χαρά. Κανένα λάθος από κανέναν, ήταν να γίνει, έγινε», σημείωσε ο πατέρας του παιδιού.

Νωρίτερα, στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων, είχε προηγηθεί ακόμη ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο «00», χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το Ράλλυ Δωδώνης διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Αυτοκινήτου και συμμετείχαν 25 πληρώματα. Ανάμεσά τους και δέκα σύγχρονα αγωνιστικά αυτοκίνητα της κατηγορίας «R». Οι διαγωνιζόμενοι κάλυψαν συνολικά 78 αγωνιστικά χιλιόμετρα, σε μια διαδρομή που περιλάμβανε δύο απαιτητικές και τεχνικές ειδικές, τις οποίες έπρεπε να ολοκληρώσουν τρεις φορές.

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