Κρήτη: Άγριος καβγάς σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο – Βίντεο-ντοκουμέντο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής, 14/6, σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, προκαλώντας αναστάτωση στους θαμώνες που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

Σε βίντεο που έφερε στο «φως» το neakriti.gr, όπου καταγράφεται μέρος του επεισοδίου, διακρίνονται τουλάχιστον έξι άτομα νεαρής ηλικίας να συγκρούονται μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας γροθιές και χτυπήματα, ενώ η κατάσταση φαίνεται να κλιμακώνεται γρήγορα.

Οι λόγοι που οδήγησαν στον καβγά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι. Ωστόσο, η ένταση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, όπως μαρτυρούν και οι σχετικές εικόνες.

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