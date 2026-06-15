Φωτιά σε συνεργείο στη Θεσσαλονίκη – Εκκενώθηκε πολυκατοικία

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Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη για φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων που στεγάζεται σε τριώροφη πολυκατοικία στην Αγία Τριάδα στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από την τριώροφη πολυκατοικία.
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