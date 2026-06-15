Φωτιά σε συνεργείο στη Θεσσαλονίκη – Εκκενώθηκε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη για φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων που στεγάζεται σε τριώροφη πολυκατοικία στην Αγία Τριάδα στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από την τριώροφη πολυκατοικία.

Διαβάστε επίσης

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα στοιχεία καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του Ιταλού

Στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων μεταφέρθηκε το σκυλάκι του 25χρονου Τούρκου που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια