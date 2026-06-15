Θρίλερ στην Κρήτη: Άφαντη επί δύο εβδομάδες η 45χρονη Σταυρούλα – Αγωνιώδης έκκληση από την οικογένειά της

Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά της Κρήτης μετά την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποία χάθηκαν από την περιοχή της Αγιάς στις 30 Μαΐου.

Παρά τις έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει οι Αρχές, η τύχη της γυναίκας παραμένει άγνωστη, με την αγωνία των συγγενών της εντείνεται και τον αδελφό της να ζητά τη συνδρομή του κοινού, εκφράζοντας φόβους ότι ενδέχεται να της έχει συμβεί κάτι σοβαρό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, περίπου στις 14:00, η 45χρονη αποχώρησε από την κατοικία της για προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη, στον οποίο επρόκειτο να παραδώσει χρηματικό ποσό. Το τελευταίο σήμα του κινητού της τηλεφώνου κατεγράφη στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε το ραντεβού.

Οι τελευταίες γνωστές κινήσεις της 45χρονης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση των χρημάτων ολοκληρώθηκε κανονικά. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα τα ίχνη της 45χρονης χάνονται, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη για το πού κατευθύνθηκε ή τι ακολούθησε.

Η δήλωση εξαφάνισης υπεβλήθη στις 9 Ιουνίου από τον αδελφό της. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η καθυστέρηση οφείλεται σε οικογενειακές δυσκολίες, αλλά και στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία τους ήταν περιορισμένη. Παρότι δεν διατηρούσαν ιδιαίτερα στενές σχέσεις, η Σταυρούλα συνέχιζε να επισκέπτεται το πατρικό τους σπίτι και δεν είχε εκφράσει ποτέ ανησυχία ή προβληματισμό που θα μπορούσαν να συνδεθούν με μια τέτοια εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, η οποία αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί καμία τραπεζική κίνηση, ανάληψη χρημάτων ή άλλη οικονομική δραστηριότητα που να σχετίζεται με τη 45χρονη μετά την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης, δεν οδηγούσε και δεν έκανε συστηματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παράγοντες που καθιστούν δυσκολότερη την προσπάθεια χαρτογράφησης των κινήσεών της και τον εντοπισμό της.

Όσο οι ημέρες περνούν χωρίς κανένα σημάδι ζωής, η ανησυχία της οικογένειας και των τοπικών Αρχών μεγαλώνει. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συλλέγουν και αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στον εντοπισμό της 45χρονης.

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