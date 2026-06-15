Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την αναίρεση της αποφυλάκισης από τον Άρειο Πάγο

Με πρτοορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού αναχώρησε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από το σπίτι του στον Βύρωνα, μετά την αναίρεση της απόφασης για την αποφυλάκισή του.





Λίγη ώρα μετά την απόφαση, στάλθηκε το ένταλμα σύλληψης από το Δικαστικό Συμβούλιο στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, προκειμένου να τον συλλάβει.

Έξω από το σπίτι του βρέθηκε περιπολικό με άνδρες της ΟΠΚΕ, ωστόσο ο Γιωτόπουλος επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση προς τις φυλακές Κορυδαλλού, κρατώντας ένα σακ βουαγιάζ, με τα περιπολικά να τον συνοδεύουν.

Νωρίτερα, το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την πρόταση του αντιεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτοπουλος.

Παραγγελία για να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών του Πειραιά έδωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Ο αντιεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια, αλλά δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση του πολυισοβιτη κι έτσι άσκησε αναίρεση στο επίμαχο βούλευμα και πρότεινε την αναίρεση του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά που αποφυλάκισε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.

Έτσι ο Αλεξανδρος Γιωτόπουλος κλήθηκε να επιστρέψει στην φυλακή, μετά από περίπου 2 εβδομάδες που είχε αποφυλακιστεί.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής επιχειρηματολογίας βρέθηκε η εκτίμηση ότι η περίπτωση Γιωτόπουλου εντάσσεται στο νόμο 4855/2021, που ορίζει μεταξύ άλλων πως «ο καταδικασθείς αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει είκοσι πέντε (25) έτη» και όχι στον προηγούμενο νόμο που ήθελε πραγματική έκτιση 19 ετών, στον οποίο βασίστηκε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά.

Η αναίρεση του βουλεύματος σημαίνει ότι «εξαφανίζεται» το βούλευμα του συμβουλίου εφετών Πειραιά και αναβιώνει το βούλευμα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών που είχε αρνηθεί στον Γιωτόπουλο την αποφυλάκιση. Κατά συνέπεια θα πρεπει να επιστρέψει άμεσα στη φυλακή, ενώ το ζήτημα θα εξεταστεί εκ νέου από το συμβούλιο εφετών Πειραιά με άλλη σύνθεση.

Βέβαια, το συμβούλιο εφετών Πειραιά δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον άλλο δρόμο από αυτόν που θα χαράξει ο Αρειος Πάγος, καθώς στον ίδιο νόμο (4855/2021) υπήρξε τροποποίηση του άρθρου 524 ΚΠΔ και προσθήκη τρίτου εδάφιου, που ορίζει ότι «οι αποφάσεις της ολομέλειας και των τμημάτων του Αρείου Πάγου δεσμεύουν τα δικαστήρια που ασχολούνται με την ίδια υπόθεση, ως προς τα νομικά ζητήματα που έλυσαν».

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης, για τις οποίες και καταδικάστηκε.

Κρατούμενοι παραμένουν εκτός τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις τα μέλη της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

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