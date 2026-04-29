ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:36
29.04.2026 09:55

ΑΛΟΥΜΥΛ: Διψήφια ανάπτυξη και ισχυρή κερδοφορία για το 2025 με κύκλο εργασιών άνω 500 εκατ.

Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης επέστρεψε το 2025 η ΑΛΟΥΜΥΛ, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 500 εκατ. ευρώ και την κερδοφορία να ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 508,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,72%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή πορεία των θυγατρικών στο εξωτερικό και στην υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ανάπτυξη συνοδεύτηκε από αύξηση του όγκου πωλήσεων, με τις ποσότητες προϊόντων αλουμινίου να ανέρχονται σε 66,5 χιλ. τόνους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση στις βασικές αγορές του Ομίλου. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 133,2 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 21,53% στα 61,2 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος της καθαρής κερδοφορίας, με τα κέρδη μετά φόρων να αυξάνονται κατά 61,57% και να ανέρχονται σε 30,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η κεφαλαιακή διάρθρωση ενισχύθηκε, με τα ίδια κεφάλαια να αυξάνονται στα 192,5 εκατ. ευρώ και τον καθαρό δανεισμό να υποχωρεί, οδηγώντας σε βελτίωση των βασικών δεικτών μόχλευσης.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν προσωρινά από την υλοποίηση επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η οποία προκάλεσε βραχυπρόθεσμες δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση παραγγελιών. Ωστόσο, η εικόνα αντιστράφηκε στο δεύτερο εξάμηνο, με τη δυναμική ανάκαμψη να αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026.

Η θετική πορεία συνεχίζεται και στη νέα χρήση, με τον Όμιλο να καταγράφει αύξηση πωλήσεων άνω του 17% στο πρώτο τρίμηνο, στηριζόμενος στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και στις νέες επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η ολοκλήρωση σημαντικών έργων, όπως η νέα μονάδα στην Αίγυπτο και η ρομποτική αποθήκη στο Κιλκίς, που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα.

Η διοίκηση εκτιμά ότι, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, τα θεμελιώδη μεγέθη θα συνεχίσουν να ενισχύονται, με αιχμή τη διεύρυνση της παρουσίας σε διεθνείς αγορές και την αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης.

Διαβάστε επίσης:

Το EFA GROUP επενδύει στη Superior Air, σηματοδοτώντας την είσοδό του στους τομείς MRO (συντήρηση/επισκευή), εκπαίδευσης και εξειδικευμένων αεροπορικών υπηρεσιών σε ελικόπτερα και αεροπλάνα

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση επενδύει στη Sporos Meals

Η «υπόθεση Skroutz» και τα mega κέρδη του CVC από τις επενδύσεις στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Βαγγέλης Βενιζέλος

ΚΟΣΜΟΣ

Από την λιτότητα του Νίξον στα… χρυσαφικά του Τραμπ – Η διακόσμιση του Οβάλ γραφείου στις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου

ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛΑΣ στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού: Κατασχέθηκαν κινητά και μικροποσότητα χασίς

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διεθνής αναγνώριση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών – Πέμπτο στην Ευρώπη

BUSINESS

Premia Properties: Απόκτηση χαρτοφυλακίου 34 ακινήτων, αξίας 49 εκατ. ευρώ, από την Τράπεζα Πειραιώς

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

