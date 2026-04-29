ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:36
Premia Properties: Απόκτηση χαρτοφυλακίου 34 ακινήτων, αξίας 49 εκατ. ευρώ, από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Premia Properties A.E.E.A.Π. («PREMIA») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 20.04.2026 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου της PREMIA, Pandora Invest II A.E., η οποία αφορά στην αγορά ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση τους σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας.

Στην περίμετρο της συναλλαγής περιλαμβάνονται 34 ακίνητα συνολικής αξίας €49 εκατ. απο το χαρτοφυλάκιο REO της Τράπεζας Πειραιώς διαφόρων χρήσεων (όπως κτήρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες). Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου του 2027.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA PROPERTIES ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι για τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Η συμφωνία απόκτησης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων με προοπτικές υψηλής κερδοφορίας ενισχύει την στρατηγική ανάπτυξης της PREMIA».

Διαβάστε επίσης:

ΑΛΟΥΜΥΛ: Διψήφια ανάπτυξη και ισχυρή κερδοφορία για το 2025 με κύκλο εργασιών άνω 500 εκατ.

Καρέλιας: Ρεκόρ πωλήσεων για το 2025 με ισχυρή διεθνή ανάπτυξη και υψηλό μέρισμα

Alpha Bank: Ισχυρή ζήτηση για πράσινο ομόλογο με υπερκάλυψη και άντληση κεφαλαίων 600 εκατ. ευρώ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Βαγγέλης Βενιζέλος

ΚΟΣΜΟΣ

Από την λιτότητα του Νίξον στα… χρυσαφικά του Τραμπ – Η διακόσμιση του Οβάλ γραφείου στις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου

ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛΑΣ στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού: Κατασχέθηκαν κινητά και μικροποσότητα χασίς

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διεθνής αναγνώριση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών – Πέμπτο στην Ευρώπη

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

