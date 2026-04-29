ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:36
29.04.2026 09:35

Alpha Bank: Ισχυρή ζήτηση για πράσινο ομόλογο με υπερκάλυψη και άντληση κεφαλαίων 600 εκατ. ευρώ

alphabank

Σε επιτυχημένη έξοδο στις διεθνείς αγορές προχώρησε η Alpha Bank, ολοκληρώνοντας την έκδοση πράσινου ομολογιακού δανείου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους 600 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη σχεδόν τριπλάσια του αρχικού στόχου.

Η έκδοση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης της τράπεζας και επιβεβαιώνει τη συνεχή παρουσία της στις διεθνείς αγορές χρέους. Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη έκδοση μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες, με τα συνολικά κεφάλαια που έχουν αντληθεί το τελευταίο διάστημα να φτάνουν τα 1,35 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου.

Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, και φέρει σταθερό επιτόκιο 3,75%. Η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,844%, ή 95 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, επίπεδο που αντανακλά τόσο την ισχυρή ζήτηση όσο και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο πιστωτικό προφίλ της τράπεζας.

Καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της έκδοσης διαδραμάτισε η ευρεία γεωγραφική διασπορά των επενδυτών. Περισσότεροι από 100 θεσμικοί συμμετείχαν στη διαδικασία, με περίπου το 80% της έκδοσης να κατευθύνεται σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, στοιχείο που υπογραμμίζει τη διεθνή απήχηση της τράπεζας.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν, σύμφωνα με το Green Bond Framework της Alpha Bank, στη χρηματοδότηση έργων με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στηρίζοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Η κίνηση ενισχύει τη θέση της τράπεζας στην αγορά πράσινων χρηματοδοτήσεων, έναν τομέα που καταγράφει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων οι AXIA, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πρόσβαση της τράπεζας σε μεγάλα διεθνή κεφάλαια. Όπως σημειώνει η διοίκηση, η επιτυχία της έκδοσης ενισχύει τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών κινήσεων το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Το EFA GROUP επενδύει στη Superior Air, σηματοδοτώντας την είσοδό του στους τομείς MRO (συντήρηση/επισκευή), εκπαίδευσης και εξειδικευμένων αεροπορικών υπηρεσιών σε ελικόπτερα και αεροπλάνα

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση επενδύει στη Sporos Meals

Η «υπόθεση Skroutz» και τα mega κέρδη του CVC από τις επενδύσεις στην Ελλάδα

VAGGELIS_VENIZELOS_NEW_123
Και επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Βαγγέλης Βενιζέλος

karolos-episkepseis-oval-grafeio
Από την λιτότητα του Νίξον στα… χρυσαφικά του Τραμπ – Η διακόσμιση του Οβάλ γραφείου στις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου

XASIS_KORIDALLOS
Έφοδος της ΕΛΑΣ στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού: Κατασχέθηκαν κινητά και μικροποσότητα χασίς

museum-diethnis_diakrisi-new
Διεθνής αναγνώριση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών – Πέμπτο στην Ευρώπη

premia
Premia Properties: Απόκτηση χαρτοφυλακίου 34 ακινήτων, αξίας 49 εκατ. ευρώ, από την Τράπεζα Πειραιώς

kopsimo-louloudiou
Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

kalxas-124218
Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

