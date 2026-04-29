Alpha Bank: Ισχυρή ζήτηση για πράσινο ομόλογο με υπερκάλυψη και άντληση κεφαλαίων 600 εκατ. ευρώ

Σε επιτυχημένη έξοδο στις διεθνείς αγορές προχώρησε η Alpha Bank, ολοκληρώνοντας την έκδοση πράσινου ομολογιακού δανείου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους 600 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη σχεδόν τριπλάσια του αρχικού στόχου.

Η έκδοση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης της τράπεζας και επιβεβαιώνει τη συνεχή παρουσία της στις διεθνείς αγορές χρέους. Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη έκδοση μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες, με τα συνολικά κεφάλαια που έχουν αντληθεί το τελευταίο διάστημα να φτάνουν τα 1,35 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου.

Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, και φέρει σταθερό επιτόκιο 3,75%. Η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,844%, ή 95 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, επίπεδο που αντανακλά τόσο την ισχυρή ζήτηση όσο και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο πιστωτικό προφίλ της τράπεζας.

Καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της έκδοσης διαδραμάτισε η ευρεία γεωγραφική διασπορά των επενδυτών. Περισσότεροι από 100 θεσμικοί συμμετείχαν στη διαδικασία, με περίπου το 80% της έκδοσης να κατευθύνεται σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, στοιχείο που υπογραμμίζει τη διεθνή απήχηση της τράπεζας.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν, σύμφωνα με το Green Bond Framework της Alpha Bank, στη χρηματοδότηση έργων με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στηρίζοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Η κίνηση ενισχύει τη θέση της τράπεζας στην αγορά πράσινων χρηματοδοτήσεων, έναν τομέα που καταγράφει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων οι AXIA, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πρόσβαση της τράπεζας σε μεγάλα διεθνή κεφάλαια. Όπως σημειώνει η διοίκηση, η επιτυχία της έκδοσης ενισχύει τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών κινήσεων το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Το EFA GROUP επενδύει στη Superior Air, σηματοδοτώντας την είσοδό του στους τομείς MRO (συντήρηση/επισκευή), εκπαίδευσης και εξειδικευμένων αεροπορικών υπηρεσιών σε ελικόπτερα και αεροπλάνα

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση επενδύει στη Sporos Meals

Η «υπόθεση Skroutz» και τα mega κέρδη του CVC από τις επενδύσεις στην Ελλάδα