Πλειστηριασμοί: Servicer πρότεινε σε χαμηλοσυνταξιούχο να βρει 140.000 ευρώ σε ένα χρόνο για να μη χάσει το σπίτι της

Oρισμένοι servicers φαίνεται πως συνεχίζουν τις αθέμιτες τακτικές σε υποθέσεις δανειοληπτών.

Πριν λίγες ημέρες, μία χαμηλοσυνταξιούχος που προσπαθεί να σώσει το σπίτι της, δέχτηκε πρόταση να εξοφλήσει το δάνειό της πληρώνοντας 140.000 μέσα σε έναν χρόνο.

Πρόκειται για γυναίκα με εισόδημα από την σύνταξη μόλις 670 ευρώ και μάλιστα ανήκει στην κατηγορία των ευάλωτων.

Ωστόσο, η «Do Value» οδηγεί την υπόθεση του σπιτιού της στην Πετρούπολη σε πλειστηριασμό, ενώ σύμφωνα με το ΕΝΕΔΕΠ δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί σε υποθέσεις την «Do Value», οδήγησε την οικογένεια σε υπερτοκισμό.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως, σύμφωνα με την οικογένεια, το δάνειο ήταν εξασφαλισμένο από την Εθνική Ασφαλιστική με συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο σύζυγος της κ. Αλεξάνδρας που απεβίωσε από σοβαρή και αιφνίδια αρρώστια. Ωστόσο η εταιρεία τράπηκε δικαστικά με τη δικαιολογία της απόκρυψης ιατρικών στοιχείων, πράγμα που σύμφωνα με την οικογένεια ποτέ δεν έγινε.

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