Τάσος Χαλκιάς: Κάηκε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό – «Όλα στάχτη σε μια νύχτα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ολοσχερώς καταστράφηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά, στη πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη για δεύτερη μέρα στο Πόρτο Γερμενό.

Ο γιος του ηθοποιού, Άρης, έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, αναρτώντας μια φωτογραφία από το κατεστραμμένο σπίτι.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τωρα και για λίγο, πένθος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Η Κορομηλά ποζάρει με τη φανέλα 10 του Πελέ και ξεκαθαρίζει: «Η μετριότητα δεν μου πάει» (Photo)

«Στείλτε βοήθεια»: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για τη μετακόμιση σε νέο σπίτι

Οι δημόσιες ευχές της Ευγενίας Σαμαρά στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της



