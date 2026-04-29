ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:36
29.04.2026 09:45

Καρέλιας: Ρεκόρ πωλήσεων για το 2025 με ισχυρή διεθνή ανάπτυξη και υψηλό μέρισμα

29.04.2026 09:45
Ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε κύκλο εργασιών και όγκο πωλήσεων κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Καρέλια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Οι συνολικές πωλήσεις ξεπέρασαν τα 1,67 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,7%, ενώ ο καθαρός κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 21%.

Η ανάπτυξη προήλθε από τη διεύρυνση των πωλήσεων στο εξωτερικό, αλλά και από την ενίσχυση της εγχώριας δραστηριότητας, παρά τις πιέσεις από τη διολίσθηση του δολαρίου, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αυξήσεις στη φορολογία καπνού σε βασικές αγορές. Οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 18,1 δισ. τσιγάρα και τους 1.213 τόνους καπνού για στριφτό.

Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 47,4%, υποστηριζόμενο από τη μείωση του κόστους πρώτων υλών και την αύξηση των εργοστασιακών τιμών. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 8,2%, επηρεασμένα κυρίως από αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές και μειωμένα έσοδα από τόκους, λόγω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

Σε επίπεδο αγορών, η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση πωλήσεων περίπου 4,6%, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 10,5%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα σε χώρες όπως η Βουλγαρία, αλλά και σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Αυστρία και η Ρουμανία, όπου καταγράφηκαν ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης.

Ο Όμιλος συνέχισε τις επενδύσεις του, διαθέτοντας 6,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των παραγωγικών του υποδομών, ενώ αύξησε και τον αριθμό των εργαζομένων κατά 4,6%. Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι επενδύσεις σε ομόλογα ξεπέρασαν τα 845 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 6,3%, αποτυπώνοντας τη σταθερή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Παράλληλα, η συνεισφορά στα δημόσια έσοδα ανήλθε σε 735,5 εκατ. ευρώ μέσω φόρων και εισφορών, επίπεδο-ρεκόρ για την εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει μέρισμα 14,60 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:36
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Βαγγέλης Βενιζέλος

ΚΟΣΜΟΣ

Από την λιτότητα του Νίξον στα… χρυσαφικά του Τραμπ – Η διακόσμιση του Οβάλ γραφείου στις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου

ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛΑΣ στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού: Κατασχέθηκαν κινητά και μικροποσότητα χασίς

