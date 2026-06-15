Παγκράτι: «Ερωτευμένο» ζευγάρι ληστών απείλησε ταξιτζή με μαχαίρι και του άρπαξε 500 ευρώ (Video)

Στιγμές τρόμου έζησε οδηγός ταξί τα ξημερώματα, όταν νεαρό ζευγάρι που επιβιβάστηκε στο όχημά του από το Παγκράτι με προορισμό το Αιγάλεω, τον απείλησε με μαχαίρι και του άρπαξε περίπου 500 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο. Οι Αρχές αναζητούν τους δράστες, εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Η επιβίβαση που δεν προμήνυε τη ληστεία

Λίγο πριν από τις 03:00 τα ξημερώματα, στην πλατεία Πλαστήρα στο Παγκράτι, ένα νεαρό ζευγάρι καταγράφηκε να περπατά χέρι χέρι στον δρόμο. Οι δύο επιβιβάστηκαν σε ταξί που βρισκόταν στην πιάτσα της περιοχής και ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στο Αιγάλεω.

Τίποτα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν προμήνυε ότι επρόκειτο για ένοπλους ληστές, οι οποίοι λίγο αργότερα θα απειλούσαν τον οδηγό για να του αποσπάσουν τις εισπράξεις του.

«Μόλις γύρισα είδα το μαχαίρι»

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, ο οδηγός ταξί μίλησε στο MEGA και ανέφερε:

«Ήμουν ανυποψίαστος. Ήταν γύρω στις 03:00, τους πήρα από την Πλαστήρα στην πιάτσα στο Παγκράτι, μου ζήτησαν να τους μεταφέρω στο Αιγάλεω. Μόλις τους πήγα εκεί, μου τράβαγε τη μπλούζα. Δεν είχα καταλάβει ότι μου είχε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και μόλις γύρισα είδα το μαχαίρι».

Οι απειλές και η ληστεία

Ο επαγγελματίας οδηγός αποκάλυψε ότι αρχικά προσπάθησε να αντιδράσει και να αφοπλίσει τον δράστη, ωστόσο εκείνος τον απείλησε ευθέως για τη ζωή του.

«Κάπου αντιστάθηκα, με απείλησε ότι μην το συνεχίσω άλλο, “θα σε σκοτώσω”. Και μου πήρε και το κινητό. Τους έδωσα μόνος μου τα λεφτά, τα έβγαλα από τη τσέπη μου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζευγάρι άρπαξε περίπου 500 ευρώ, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Το κινητό εντοπίστηκε αργότερα πεταμένο σε πάρκο της περιοχής.

Εξετάζεται σύνδεση με παρόμοια περιστατικά

Ο οδηγός υποστήριξε ότι ενημερώθηκε από συναδέλφους του πως το ίδιο ζευγάρι ενδέχεται να έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχη ληστεία ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία.

«Έμαθα σήμερα από συναδέλφους ότι το ίδιο ζευγάρι λογικά από άλλο σημείο επιβίβασης με ίδιο σημείο αποβίβασης κάνανε το ίδιο πράγμα», δήλωσε.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του νεαρού ζευγαριού, ώστε να διαπιστωθεί εάν συνδέεται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί.

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