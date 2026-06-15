Ανατριχίλα στη Βρετανία: Ζευγάρι ανδρών καταδικάστηκε για δολοφονία και σεξουαλική κακοποίηση του μωρού που θα υιοθετούσαν

Μια φρικιαστική υπόθεση απασχόλησε τις δικαστικές αρχές στη Βρετανία, καθώς ζευγάρι ομοφυλόφιλων ανδρών καταδικάστηκε για τη δολοφονία και την σεξουαλική κακοποίηση του μόλις 13 μηνών βρέφους που επρόκειτο να υιοθετήσουν.

Ο Πρέστον Ντέιβι πέθανε τον Ιούλιο του 2023 στα χέρια του 37χρονου Τζέιμι Βάρλεϊ, ο οποίος είχε πάρει ένα χρόνο άδεια από τη δουλειά του για να τον υιοθετήσει.

A teacher has been found guilty of murdering a 13 month old boy.



Jamie Varley, 37, murderd Preston Davey by drowning in a bath and he was also found with 40 injuries on his body



His partner John McGowan-Fazakerley, 32 was found guilty of sexual assault, child cruelty and… pic.twitter.com/85Jb4bA1ig — London & UK Street News (@CrimeLdn) June 15, 2026





Ο Βάρλεϊ, από το Μπλάκπουλ, είπε στην αστυνομία ότι ο Πρέστον είχε πνιγεί κατά λάθος στο μπάνιο, αλλά η νεκροψία αποκάλυψε ότι το βρέφος είχε υποστεί 40 τραύματα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.



Ο σύντροφός του, ο 32χρονος Τζον ΜακΓκόουαν-Φάζακερλι, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση, κακοποίηση ανηλίκου και αμέλεια που οδήγησε στο θάνατο ενός παιδιού. Η ποινή των δύο θα ανακοινωθεί την Πέμπτη.

Ο Πρέστον υιοθετήθηκε από τον Βάρλεϊ και τον ΜακΓκόουαν-Φάζακερλι, έναν διευθυντή πωλήσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα, τον Απρίλιο του 2023 και τους επόμενους τέσσερις μήνες υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση, όπως ακούστηκε στη δίκη στο Πρεστον Κράουν Κορτ.



Ο Πρέστον γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2022 και τέθηκε υπό την φροντίδα του Δήμου Όλνταμ στη Μεγάλη Βρετανία.



Η μητέρα του Πρέστον, η Σάρα Ντέιβι, σήμερα 42 ετών, είχε φυλακιστεί σε ηλικία 14 ετών για τη δολοφονία ενός ευπαθούς συνταξιούχου το 1998 και έκτοτε έμπαινε και έβγαινε από τη φυλακή.



Στο δικαστήριο, η μητέρα και η γιαγιά του έκλαιγαν ασταμάτητα καθώς ανακοινώνονταν οι 29 καταδικαστικές αποφάσεις.



Ο Πρέστον δόθηκε σε ανάδοχους γονείς όταν ήταν πέντε ημερών και παρέμεινε μαζί τους για τους πρώτους 10 μήνες της ζωής του.



Πώς αποκαλύφθηκαν τα ψέματα των θετών γονιών

Οι Βάρλεϊ και ΜακΓκόουαν-Φάζακερλι έλαβαν έγκριση για υιοθεσία και ο Πρέστον άρχισε να ζει στο σπίτι τους στο Μπλάκπουλ, στη Βορειοδυτική Αγγλία τον Απρίλιο του 2023, όταν ήταν εννέα μηνών.



Όμως, στους λιγότερο από τέσσερις μήνες που βρισκόταν υπό τη φροντίδα τους, υπέστη συστηματική κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία, με αποτέλεσμα να υποστεί 40 τραυματικές κακώσεις.

Jamie Varley was today found guilty of murdering and sexually abusing a 13-month-old baby boy while he was in the process of adopting him with his partner, John McGowan-Fazakerley, who was also convicted on a number of charges.

Preston Davey was adopted in March 2023 and was… pic.twitter.com/Y3IYInWjXg — Channel 5 News (@5_News) June 15, 2026





Επίσης, τραβήχτηκαν άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο με τον ίδιο.



Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι ο Πρέστον είχε μεταφερθεί τρεις φορές στο Νοσοκομείο Βικτόρια του Μπλάκπουλ τους μήνες πριν από το θάνατό του, με το ιατρικό προσωπικό να παρατηρεί ύποπτους μώλωπες, οι οποίοι όμως είχαν δικαιολογηθεί.



Ο Πρέστον είχε επίσης εξεταστεί από αρκετούς κοινωνικούς λειτουργούς.



Ο Βάρλεϊ μετέφερε εσπευσμένα τον Πρέστον στο νοσοκομείο για τελευταία φορά στις 27 Ιουλίου, ενώ το παιδί δεν ανταποκρινόταν. Ισχυρίστηκε ότι είχε αφήσει το παιδί στο μπάνιο για λίγα λεπτά και ότι, όταν επέστρεψε, το βρήκε βυθισμένο.



Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι τα μαλλιά του Πρέστον ήταν στεγνά, φορούσε πάνα και δεν φαινόταν να είχε καταπιεί νερό.



Η νεκροψία που διενήργησε το υπουργείο Εσωτερικών απέκλεισε τον πνιγμό ως αιτία θανάτου, καθώς διαπιστώθηκε ότι η αιτία ήταν οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών από ένα ή περισσότερα αντικείμενα που είχαν εισαχθεί στο στόμα του.

Lancashire, England — A former teacher and his partner have been found guilty at trial on June 15 of serially s—xually abusing and then killing an adoptee baby that was placed in their custody.



Jamie Varley, 37, was convicted at Preston Crown Court of m—rder, child cruelty (six… pic.twitter.com/FD4cleWxW7 June 15, 2026

«Κακοποιούσαν τον Πρέστον από την πρώτη ημέρα»

Ο Βάρλεϊ στάθηκε στο εδώλιο και έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπό του σε κατάσταση σοκ καθώς διαβάζονταν οι καταδικαστικές αποφάσεις, πριν καταρρεύσει.



Ο ΜακΓκόουαν-Φάζακερλεϊ δεν αντέδρασε, αλλά ο πατέρας του, που παρακολουθούσε από το ακροατήριο, κούνησε το κεφάλι του.



Ο επιθεωρητής Άντι Φάλοους είπε ότι οι δύο άνδρες ήταν «σκέτο κακό». «Σχεδόν από την πρώτη μέρα, άρχισαν να κακοποιούν τον Πρέστον και να μετατρέπουν τη σύντομη ζωή του σε μια οδυνηρή ιστορία δυστυχίας και πόνου», είπε.



«Τους πρώτους εννέα μήνες της ζωής του, ο Πρέστον ήταν ένα ευτυχισμένο και υγιές παιδί, αλλά στο τέλος ήταν ένα σπασμένο κέλυφος», είπε υποστηρίζοντας πως αυτό «οφειλόταν στις άθλιες και κακόβουλες πράξεις των Βάρλεϊ και ΜακΓκόουαν-Φάζακερλι».



Η Κάρεν Τόντζ, εκ μέρους της Εισαγγελικής Αρχής, δήλωσε ότι πρόκειται για μία από τις «πιο συγκλονιστικές και φρικιαστικές υποθέσεις που έχω χειριστεί στην καριέρα μου».

"No child should have to go through what Preston went through."



Wendy Logan of the CPS speaks outside court after Jamie Varley, 37, and John McGowan-Fazakerley, 32, were found guilty over the death of their adopted baby.



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📺 Sky 501 & Virgin 602 pic.twitter.com/pDXu6gciJc — Sky News (@SkyNews) June 15, 2026





Ο Βάρλεϊ κρίθηκε ένοχος για φόνο, δύο κατηγορίες βιασμού, πέντε κατηγορίες κακοποίησης παιδιού, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, 13 κατηγορίες λήψης άσεμνων φωτογραφιών ή βίντεο παιδιού, μία κατηγορία διανομής άσεμνης φωτογραφίας παιδιού στον συγκατηγορούμενό του και μία κατηγορία δημιουργίας άσεμνης φωτογραφίας.



Ο ΜακΓκόουαν-Φάζακερλι κρίθηκε ένοχος για την αμέλεια που οδήγησε στο θάνατο ενός παιδιού, δύο κατηγορίες κακοποίησης παιδιού και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης σε παιδί.



Και οι δύο κατηγορούμενοι θα ακούσουν την ανακοίνωση της ποινής τους την Πέμπτη από τον δικαστή Τέρνερ.

«Σπαρακτική και ανατριχιαστική υπόθεση»

Ένας εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Όλνταμ δήλωσε: «Ο θάνατος οποιουδήποτε παιδιού είναι μια τραγωδία, αλλά αυτή είναι μια ιδιαίτερα σπαρακτική και ανατριχιαστική υπόθεση. Είμαστε ευγνώμονες που οι δράστες της αηδιαστικής δολοφονίας και κακοποίησης ενός αθώου παιδιού καταδικάστηκαν σήμερα για τα εγκλήματά τους».



Ανέφεραν ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια ανεξάρτητη Επιθεώρηση Πρακτικών Προστασίας Παιδιών, η οποία θα εξετάσει τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης του Πρέστον.



«Οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια του Πρέστον, τους αγαπημένους του και τους πολλούς ανθρώπους που επηρεάστηκαν από αυτή την υπόθεση».



Ο περιφερειακός οργανισμός υιοθεσιών «Adoption Now» δήλωσε ότι πρόκειται για «μια υπόθεση που προκαλεί βαθιά αναστάτωση, και οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν πληγεί από αυτά τα πραγματικά φρικτά εγκλήματα».



Ο οργανισμός ανέφερε ότι ακολουθεί «μια αυστηρή και σχολαστική διαδικασία… κατά την αξιολόγηση και την έγκριση των υποψήφιων υιοθετούντων» και πως «αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των πρακτικών προστασίας των παιδιών».

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