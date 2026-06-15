Νιου Τζέρσεϊ: Οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πράκτορα της ICE που επιχειρούσε να τον συλλάβει

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 15/6, στην κομητεία Όσεαν του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πράκτορα της ICE που επιχειρούσε να τον συλλάβει.

Το συμβάν κατεγράφη περίπου στις 9:30 τοπική ώρα, με τον ομοσπονδιακό πράκτορα να ανοίγει πυρ εναντίον του οχήματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να αποτρέψει τη διαφυγή του οδηγού.

Όπως μεταδίδει το abc7chicago, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Οδό 72, κοντά στη Mermaid Drive, στην περιοχή Manahawkin του δήμου Stafford.

🚨 BREAKING: ICE agent attempted to arrest a suspect in NJ.



The man jumped into his car, struck the agent, and tried to flee. The agent fired shots at the vehicle as it sped away.



Suspect is still at large.

Developing story pic.twitter.com/HYGmQtdoU5 — Alec Lace (@AlecLace) June 15, 2026

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν ο οδηγός που εγκατέλειψε το σημείο τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς, ενώ ο πράκτορας της ICE που παρασύρθηκε από το όχημα υπέστη τραυματισμό, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία του Stafford Township ξεκαθάρισε ότι δεν συμμετέχει στην επιχείρηση της ICE, ούτε παρέχει συνδρομή, επικαλούμενη τη σχετική οδηγία του Γενικού Εισαγγελέα. «Η Αστυνομία του Stafford Township τηρεί την Οδηγία του Γενικού Εισαγγελέα για την Εμπιστοσύνη των Μεταναστών και δεν συνδράμει, ούτε συμμετέχει στην επιχείρηση της ICE. Η εν εξελίξει έρευνα δεν διεξάγεται από την Αστυνομία του Stafford Township. Ο ρόλος μας σε αυτό το στάδιο είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας και η ασφάλεια του τόπου του εγκλήματος», ανέφερε το τμήμα σε δήλωσή του.

Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές υπογράμμισαν ότι «δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».

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