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15.06.2026 18:38

Σοκ από τον θάνατο 21χρονης στη Βραζιλία σε ελεύθερη πτώση: Την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας (Video)

15.06.2026 18:38
brazilia alma

Μια 21χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν δύο εκπαιδευτές ελεύθερης πτώσης την έριξαν από μια γέφυρα χωρίς πρώτα να την δέσουν με εξοπλισμό ασφαλείας, στην πολιτεία του Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Η Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας έκανε άλμα το Σάββατο στο Πόντε ντο Εσκελέτο, μια εγκαταλελειμμένη γέφυρα στον δήμο Λιμέιρα όπου οι τουρίστες ασχολούνται με extreme sports. Η νεαρή γυναίκα, η οποία φιλοδοξούσε να γίνει καθηγήτρια φυσικής αγωγής, είχε ζητήσει να εκτοξευθεί από τη γέφυρα «σαν αεροπλάνο», με δύο εκπαιδευτές να την σηκώνουν πάνω από τους ώμους τους καθώς εκείνη απλώνει τα χέρια της.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν δύο άνδρες με λευκά κράνη να εκτοξεύουν τη Φρέιτες σε μια άβυσσο 40 μέτρων χωρίς να την προσδένουν σε κανέναν εξοπλισμό ασφαλείας, καθώς ένας θεατής ουρλιάζει στους εκπαιδευτές να την προσδεθούν σε ένα σχοινί. Οι εκπαιδευτές φορούν ιμάντες που φαίνεται να είναι προσδεδεμένοι σε ένα σχοινί ασφαλείας.

Το rope jumping είναι ένα extreme άθλημα που διαφέρει από το bungee jumping στον τύπο του σχοινιού που χρησιμοποιείται και στην κίνηση που προκύπτει από την πτώση. Το bungee jumping χρησιμοποιεί ελαστικά κορδόνια από καουτσούκ που δημιουργούν ένα κάθετο, αναπηδητικό αποτέλεσμα, ενώ το rope jumping χρησιμοποιεί σχοινιά αναρρίχησης χαμηλής ελαστικότητας που μετατρέπουν την πτώση σε οριζόντια, ταλάντωση εκκρεμούς.

Η αστυνομία στη Βραζιλία συνέλαβε τρεις άνδρες που εργάζονταν για την εταιρεία extreme sports. Οι αρχές έχουν επίσης ξεκινήσει έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατηγορίες για φόνο.

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