search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 19:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 18:10

Τραγωδία για αθλητή των extreme sports: Βούτηξε στο κενό από ύψος 1.000 μέτρων και έπεσε σε βράχια με 120 χλμ./ώρα

08.01.2026 18:10
athlitis nekros kape town – new

Τραγικό τέλος επιφύλαξε η μοίρα για έναν από τους κορυφαίους αθλητές wingsuit, τον 32χρονο Αμερικανό Μπρένταν Γουάινστιν, καθώς σκοτώθηκε πέφτοντας από το Table Mountain στο Κέιπ Τάουν και προσκρούοντας σε βράχια βάθους περίπου 300 μέτρων, με ταχύτητα 120 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο έμπειρος αθλητής των extreme sports δεν κατάφερε να ανακτήσει ύψος εγκαίρως και, σύμφωνα με μαρτυρίες τουριστών, έπεσε πάνω σε βράχια κοντά σε ένα δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας.

Οι λεπτομέρειες του δυστυχήματος

Ο 32χρονος Αμερικανός αθλητής, ο οποίος πρόσφατα έγινε πατέρας με την σύντροφό του Κίβια Μάρτινς, είχε ταξιδέψει μόνος του στο Κέιπ Τάουν για να προετοιμάσει την εξαιρετικά απαιτητική πτήση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αθλητής – που είχε συνεργασία με τη Red Bull – ανέβηκε στην κορυφή με τελεφερίκ, κρύβοντας το αλεξίπτωτο και τη στολή wingsuit από το προσωπικό, το οποίο θα τον είχε σταματήσει αν το είχε αντιληφθεί.

Στη συνέχεια περπάτησε για περίπου 15 λεπτά μέχρι σημείο απ’ όπου έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν πτήσεις wingsuit, φόρεσε τον εξοπλισμό του και βούτηξε στο κενό γύρω στις 9 το πρωί. Δεκάδες πεζοπόροι άκουσαν φωνές από ψηλά και είδαν τη στιγμή της πρόσκρουσης, με τον Γουάινστιν να πέφτει πάνω στα βράχια.

Ο ιδιαίτερα έμπειρος αθλητής είχε στο ενεργητικό του πάνω από 1.600 πτήσεις με wingsuit, 800 BASE Jumps και 1.000 άλματα με αλεξίπτωτο, θεωρούμενος αυθεντία στο άθλημα. Ωστόσο, η τύχη φαίνεται πως τον εγκατέλειψε τη Δευτέρα, όταν πήδηξε από το Table Mountain, ύψους 1.086 μέτρων, και έπεσε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα αργότερα, με ταχύτητα 120 χλμ./ώρα.

Οι υπηρεσίες Wilderness Search & Rescue και οι φύλακες του SanParks ειδοποιήθηκαν άμεσα και κινητοποίησαν ομάδες διάσωσης, καθώς και ελικόπτερο, για να ερευνήσουν την πλαγιά του βουνού. Ο βαριά τραυματισμένος πιλότος εντοπίστηκε στις 10 το πρωί και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το Table Mountain σε ασθενοφόρο, μπροστά στα μάτια σοκαρισμένων τουριστών στον δρόμο από κάτω.

«Πολύ έμπειρος αθλητής»

Ο πρώην Νοτιοαφρικανός αλεξιπτωτιστής Τζεφ Έιλιφ δήλωσε ότι το άλμα ήταν εξαιρετικά τεχνικό, προσθέτοντας πως ο Γουάινστιν φέρεται να είχε πετάξει απευθείας από τις ΗΠΑ στο σημείο, χωρίς να συμβουλευτεί τοπικούς BASE jumpers.

«Δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν από την τοπική κοινότητα των BASE jumpers για να συζητήσει αυτό το σημείο απογείωσης, παρότι από το συγκεκριμένο σημείο έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν πολλές επιτυχημένες πτήσεις. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα εξαιρετικά τεχνικό άλμα και, δυστυχώς, είχε πολύ τραγικές συνέπειες. Ο Μπρένταν Γουάινστιν θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους BASE jumpers στον κόσμο και έχει τεράστιο κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, αστυφύλακας Ντάκε Γκουάλα, ανέφερε: «Ένας άνδρας υπέστη θανάσιμους τραυματισμούς όταν πήδηξε από την κορυφή του Table Mountain. Θα χρειαστεί ταυτοποίηση μέσω DNA, καθώς τα τραύματα στο πρόσωπό του ήταν ιδιαίτερα σοβαρά».

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ και Βανς τα βάζουν με το θύμα δολοφονίας της ICE: «Συμπεριφέρθηκε απαίσια» – «Ήταν διαταραγμένη αριστερή»

100 νεκρούς από την αμερικανική επίθεση ανακοίνωσε η Βενεζουέλα

Πώς μπορεί η Ευρώπη να μπλοκάρει την επέλαση Τραμπ στη Γροιλανδία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
minneapolis ice
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημοι αμερικανοί αντιδρούν οργισμένα στη δολοφονία γυναίκας από την ICE – «Οι ΗΠΑ έχουν στραφεί κατά των πολιτών τους»

stranger-things-new
MEDIA

Οριστικό φινάλε για το Stranger Things; Η viral θεωρία του «Conformity Gate» που λέει ότι υπάρχει… κάβα ενός ακόμη επεισοδίου

giorgos-xraniotis
LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης: Μπήκα με 9 μποφόρ στην Κολυμπήθρα της Τήνου και πήγα να πνιγώ

fr 3 (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αναβρασμός στη Γαλλία για τη Mercosur: Αγρότες απέκλεισαν τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου (Photos/Video)

stratiotikoi syntagma 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Συγκέντρωση στρατιωτικών ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 19:16
minneapolis ice
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημοι αμερικανοί αντιδρούν οργισμένα στη δολοφονία γυναίκας από την ICE – «Οι ΗΠΑ έχουν στραφεί κατά των πολιτών τους»

stranger-things-new
MEDIA

Οριστικό φινάλε για το Stranger Things; Η viral θεωρία του «Conformity Gate» που λέει ότι υπάρχει… κάβα ενός ακόμη επεισοδίου

giorgos-xraniotis
LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης: Μπήκα με 9 μποφόρ στην Κολυμπήθρα της Τήνου και πήγα να πνιγώ

1 / 3