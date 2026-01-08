Τραμπ και Βανς τα βάζουν με το θύμα δολοφονίας της ICE: «Συμπεριφέρθηκε απαίσια» – «Ήταν διαταραγμένη αριστερή»

Σε μια εκτενή συνέντευξη στους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Νικόλ Μακλιν Γκουντ ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ο πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους των Times γιατί νομίζει ότι η Γκουντ προσπάθησε να πατήσει τον πράκτορα μετανάστευσης που την πυροβόλησε, ζήτησε από έναν βοηθό του να ξαναδείξει το βίντεο του περιστατικού.

«Συμπεριφέρθηκε απαίσια», είπε ο Τραμπ στους Times. «Και μετά τον πάτησε. Πάτησε πάνω του».

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δημοσιογράφοι στην αίθουσα είπαν ότι το βίντεο που έπαιξε ο πρόεδρος δεν φαινόταν να δείχνει την Γκουντ να πατάει τον πράκτορα της ICE.

Αντίθετα, τη δείχνει να κάνει όπισθεν αφού ένας άλλος πράκτορας προσπαθεί να την βγάλει από το αυτοκίνητο, να προχωρά μπροστά και να προσπαθεί να στρίψει πριν την πυροβολήσουν.

«Είναι μια τρομερή σκηνή», είπε ο πρόεδρος. «Νομίζω ότι είναι φρικτό να το βλέπεις. Όχι, μισώ να το βλέπω».

NEW: Second video shows ICE shooting in Minneapolis. A woman, a U.S. citizen, was killed pic.twitter.com/VBbVTOblF6 — BNO News (@BNONews) January 7, 2026

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε ένα απόσπασμα του Fox News όπου η συνεργάτιδα των αστυνομικών του καναλιού και πρώην πράκτορας του FBI, Νικόλ Πάρκερ, δήλωσε ότι η «χρήση θανατηφόρας βίας» στην χθεσινή ένοπλη επίθεση «είναι δικαιολογημένη».

«Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω κάτι, κανένας αστυνομικός, και ιδιαίτερα ο ομοσπονδιακός πράκτορας, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το όπλο του κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του. Όταν το κάνεις αυτό, ξέρεις ότι δεν έχεις άλλη επιλογή και ότι κυριολεκτικά υπερασπίζεσαι τη ζωή σου ή τη ζωή των άλλων», είπε. «Όταν υπάρχει ένα όχημα που έρχεται κατά πάνω σου και χρησιμοποιείται ως όπλο, η θανατηφόρα βία είναι δικαιολογημένη».

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποκάλεσε τη Ρενέ Νικόλ Μάκλιν Γκουντ, την 37χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε θανάσιμα από έναν πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, «διαταραγμένη αριστερή» που προσπάθησε να πατήσει τον ομοσπονδιακό αξιωματικό.

«Σε κάθε Δημοκρατικό του Κογκρέσου και σε κάθε Δημοκρατικό που διεκδικεί την προεδρία θα πρέπει να τεθεί μια απλή ερώτηση: Πιστεύετε ότι αυτός ο αστυνομικός έκανε λάθος που υπερασπίστηκε τη ζωή του ενάντια σε μια διαταραγμένη αριστερή που προσπάθησε να τον πατήσει;», έγραψε ο Βανς σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, οι αρχές στη Μινεάπολη ακύρωσαν τα σχολικά μαθήματα σε όλη την πόλη την Πέμπτη εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια και την αυξανόμενη πολιτική ένταση, μετά τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Μακλιν Γκουντ από ομοσπονδιακό πράκτορα μετανάστευσης κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επιχείρησης καταστολής.

