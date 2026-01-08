Ο πράκτορας του ICE που σκότωσε την Γκουντ απομακρύνθηκε ατάραχος από το σημείο – «Ντροπή σου, ντροπή σου», φώναζαν περαστικοί (Video) 

Νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από τον θανατηφόρο πυροβολισμό σε βάρος 37χρονης στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο πράκτορας της ICE δευτερόλεπτα αφότου πυροβολεί την 37χρονη να απομακρύνεται από το σημείο, κοιτάζοντας το κινητό του.

This is the despicable ICE agent that murdered Renee Nicole Good in Minneapolis today walking away from the scene of the crime.



You know, the same guy that Trump claimed was recovering in the hospital after being violently assaulted.



MAGA lies as easily as they breath. pic.twitter.com/qgjBqoSI9J — usurp tha chef (@usurpthachef) January 8, 2026

Γυναίκα τον εγκαλεί, φωνάζοντας «Ντροπή σου, ντροπή σου» κι αυτός της κάνει νόημα να φύγει.

Το θύμα έχει ταυτοποιηθεί ως Ρενέ Νικόλ Γκουντ, ήταν 37 ετών και μητέρα ενός παιδιού. Μαζί με τον σύντροφο της και την κόρη τους ζούσαν στην μητροπολιτική περιοχή Τουίν Σίτις.

Here is a zoomed in slowed down version. pic.twitter.com/tLIgGg0WMg January 7, 2026

«Θα τρόμαξε»

Η μητέρα της την χαρακτήρισε τον καλύτερο άνθρωπο που ξέρει. «Ήταν συμπονετική. Όλη της τη ζωή φρόντιζε τους ανθρώπους. Ήταν στοργική, τρυφερή και ήξερε να συγχωρεί. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος».

Η ίδια επεσήμανε ότι η κόρη της δεν συμμετείχε στις κινητοποιήσεις κατά του ICE και εκτίμησε ότι την τρόμαξαν οι αστυνομικοί.

🔴 Este es el hijo de su REPUTA MADRE del ICE que asesinó a Renee Nicole Good en Minneapolis Minnesota, una mujer de 37 años que dejo 3 niños en la orfandad ya que su esposo murio en el 2023.

💀DEP Renne Nicole Good

🖕 Y al agente de ICE ojalá se lo cargue su puta madre pronto pic.twitter.com/M09XLCObjK January 8, 2026

Η υποργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ υπερασπίστηκε τον πράκτορα λέγοντας, ότι η 37χρονη επιχείρησε να τον πατήσει. Ωστόσο, τα βίντεο δείχνουν το αυτοκίνητο της Γκουντ έχει περιορισμένη επαφή με τον πράκτορα, ο οποίος πυροβολεί τρεις φορές από μικρή απόσταση. Στη συνέχεια περαστικοί ζητούν να της χορηγήσουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά οι πράκτορες τους ζητούν να φύγουν.

«Πώς να ηρεμήσω μόλις σκοτώσατε τη γειτόνισσα μου;»

«Έχουμε τους δικού μας γιατρούς», λέει πράκτορας, με γυναίκα να του φωνάζει έντρομη «πού είναι;». Ο πράκτορας της κάνει νόημα να ηρεμήσει κι εκείνη του απαντά «Πώς να ηρεμήσω, μόλις σκοτώσατε τη γειτόνισσα μου;».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε, αντίστοιχα, να υποβαθμίσει την επιθετικόητα του πράκτορα και να διαχύσει ευθύνες και στο θύμα. «Ήταν ένας φαύλος κύκλος», είπε και πρόσθεσε «Δεν θέλω να δω κανέναν να πυροβολείται. Δεν θέλω να δω κανέναν να ουρλιάζει και να προσπαθεί να πατήσει αστυνομικούς».

In Minneapolis this morning, the instigators from yesterday’s deadly anti-I.C.E. incident are creating barricades around the intersection where it took place, using wooden pallets, garbage cans, tires and traffic cones.



Those guarding the barricades told CNN they are “members of… pic.twitter.com/u23pc0T5rd — 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠 (@chiIIum) January 8, 2026

Χιλιάδες κάτοικοι της Μινεάπολη απέτισαν λουλούδια στη μνήμη της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, ενώ στο σημείο στήθηκαν και οδοφράγματα.

«Πηγαίντε στα τσακίδια»

Ο δήμαρχος της Μιννεάπολη, Τζέικομπ Φρέι κάλεσε τους πράκτορες της ICE να πάνε στα τσακίδια. «Πηγαίντε στα τσακίδια. Δεν σας θέλουμε εδώ. Υποτίθεται ότι βρίσκεστε στην πόλη για να δημσιουργήσετε κάποια μορφή ασφάλειας, αλλά κάνετε το αντίθετο. Κόσμος πληγώνεται, οικογένειες χωρίζονται, τρομοκρατούνται κάτοικοι, που έχουν συνεισφέρει στη Μινεάπολις».

«Προσπαθούν ήδη να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας. Έχοντας δει το βίντεο, θέλω να πω σε όλους ξεκάθαρα: Αυτό είναι ανοησία. Πρόκειται για έναν πράκτορα που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα την εξουσία του, με αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος», τόνισε.

The Mayor Of Minneapolis, Jacob Frey, about half an hour ago.



Normally I wouldn't support language like this by a public official.



But today in this moment…arguably it works and may even be necessary. pic.twitter.com/tsUXQ5JZFZ — Michael Gerald Gibbs🏳️‍🌈🍁 🇺🇦 (He/Him) (@Mikeggibbs) January 7, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς κάλεσε τους πολίτες να πιστεύουν « την προπαγανδιστική μηχανή. Η πολιτεία θα διασφαλίσει ότι θα διεξαχθεί πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα, ώστε να εξασφαλιστεί η λογοδοσία και η δικαιοσύνη».

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1985, η αστυνομία δεν επιτρέπεται να ανοίξει πυρ εναντίον κάποιου που διαφεύγει, εκτός αν το άτομο αυτό αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τον αστυνομικό ή για άλλους. Ο δικαστής Μπάιρον Γουάιτ έγραψε ότι «είναι αναμφίβολα ατυχές όταν ένας ύποπτος διαφεύγει», αλλά «δεν είναι καλύτερο να πεθαίνουν όλοι οι ύποπτοι για κακουργήματα παρά να διαφεύγουν».

