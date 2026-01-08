search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 13:40
ΚΟΣΜΟΣ

08.01.2026 12:57

Δολοφονία στη Μιννεσότα: Ανατριχιαστικές λεπτομέρεις για το έγκλημα της ICE – Οι πράκτορες εμπόδισαν την παροχή ιατρικής βοήθειας στο θύμα (Photos/Videos, σκληρές εικόνες)

Minnesota_0

Νέες εφιαλτικές λεπτομέρειες σχετικά με την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στη Μιννεσότα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, εκθέτοντας ακόμα περισσότερο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Το υπουργείο υπερασπίστηκε την αποτρόπαιη πράξη του πράκτορα, ισχυριζόμενο ότι η δολοφονημένη γυναίκα διέπραξε «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας» «προσπαθώντας να πατήσει τους αστυνομικούς μας με σκοπό να τους σκοτώσει». Ωστόσο, βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες της εν ψυχρώ δολοφονίας δείχνουν το αυτοκίνητο της Γκουντ να κάνει προσεκτικές μανούβρες και να φεύγει με αργή ταχύτητα από το σημείο, πριν ο ένοπλος την πυροβολήσει τουλάχιστον τρεις φορές.

Μάλιστα, σύμφωνα με έναν μάρτυρα που μίλησε στην εφημερίδα The Minnesota Star Tribune, ένας γιατρός που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος προσπάθησε να βοηθήσει τη γυναίκα που είχε πυροβοληθεί, αλλά τον εμπόδισαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες. Όταν τελικά έφτασε το ασθενοφόρο, τα οχήματα των αστυνομικών αρχών εμπόδισαν την πρόσβασή του στο σημείο της δολοφονίας και οι διασώστες έπρεπε να φτάσουν μέχρι εκεί με τα πόδια, ωστόσο ήταν ήδη αργα, καθώς η γυναίκα είχε πεθάνει.

Οι πυροβολισμοί σε αυτοκίνητο, όπως έγινε με την Γκουντ, είναι προβληματικοί τόσο από νομική όσο και από πρακτική άποψη. Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1985, η αστυνομία δεν επιτρέπεται να ανοίξει πυρ εναντίον κάποιου που διαφεύγει, εκτός αν το άτομο αυτό αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τον αστυνομικό ή για άλλους. Ο δικαστής Μπάιρον Γουάιτ έγραψε ότι «είναι αναμφίβολα ατυχές όταν ένας ύποπτος διαφεύγει», αλλά «δεν είναι καλύτερο να πεθαίνουν όλοι οι ύποπτοι για κακουργήματα παρά να διαφεύγουν».

Σημειώνεται, δε, ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η γυναίκα θύμα της βίας των πρακτόρων της ICE δεν ήταν σαφώς υπό κράτηση, πόσο μάλλον ύποπτη για κακούργημα. Ωστόσο, η δίωξη αστυνομικών που ανοίγουν πυρ είναι δύσκολη, επειδή οι εισαγγελείς και οι ένορκοι τείνουν να δείχνουν μεγάλη επιείκεια στους αστυνομικούς που δηλώνουν ότι φοβούνταν ότι αυτοί ή άλλοι άνθρωποι βρισκόταν σε κίνδυνο.

Ο δήμαρχος του Μιννεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι, κατά τη γνώμη του, το βίντεο αποδεικνύει ότι οι ισχυρισμοί του υπουργείου σχετικά με τη συμμετοχή της γυναίκας σε «εγχώρια τρομοκρατία» είναι εντελώς «ανοησίες». «Προσπαθούν ήδη να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας», είπε. «Έχοντας δει το βίντεο, θέλω να πω σε όλους ξεκάθαρα: Αυτό είναι ανοησία. Πρόκειται για έναν πράκτορα που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα την εξουσία του, με αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, επανέλαβε τα σχόλια του Φρέι σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έχω δει το βίντεο», είπε ο Γουόλτς. «Μην πιστεύετε την προπαγανδιστική μηχανή. Η πολιτεία θα διασφαλίσει ότι θα διεξαχθεί πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα, ώστε να εξασφαλιστεί η λογοδοσία και η δικαιοσύνη».

