08.01.2026 12:17

Ρεπουμπλικανοί κατά Τραμπ για το ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας με στρατιωτική δράση – «Ακραία βλακεία, ας συνέλθει»

08.01.2026 12:17
trump diaggelma leukos oikos

Ρεπουμπλικανοί, μέλη του Κογκρέσου, επέκριναν τον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο να αναληφθεί στρατιωτική δράση για τη προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Αρκετοί μάλιστα κράτησαν αποστάσεις και από την θεωρία του Αμερικανού προέδρου ότι χρειάζονται το νησί για λόγους «εθνικής ασφάλειας».

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Γιούτα Τζον Κέρτις έγραψε χθες, Τετάρτη, στο X πως, ενώ η ενίσχυση των συμπράξεων με τη Δανία και τη Γροιλανδία είναι σημαντική, η χρήση στρατιωτικής ισχύος «δεν αρμόζει, δεν είναι απαραίτητη και δεν είναι κάτι που θα υποστηρίξω».

«Από τα πιο ανόητα πράγματα που έχω ακούσει»

Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον της Νεμπράσκα υπογράμμισε πως οι δηλώσεις της κυβέρνησης για τη Γροιλανδία προκαλούν ζημιά και υπάρχει κίνδυνος να αποξενώσουν εταίρους στο ΝΑΤΟ. 

Δήλωσε στο CNN πως η ιδέα να απορροφηθεί η Γροιλανδία είναι από τα «πιο ανόητα» πράγματα που έχει ακούσει τον τελευταίο χρόνο από το Λευκό Οίκο και κάλεσε τους άλλους ρεπουμπλικανούς να πουν στην κυβέρνηση ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο.

Ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα Τζον Κένεντι, επίσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μιλώντας έπειτα από μια ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ακόμα και ένας «μέτρια έξυπνος μαθητής του Γυμνασίου» θα ήξερε ότι το να εισβάλει κανείς στη Γροιλανδία θα ήταν «ακραία βλακεία».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ούτε ο Τραμπ ούτε ο Ρούμπιο είναι βλάκες και πως δεν σχεδιάζεται εισβολή, αν και δεν απέκλεισε προσπάθειες για να επιδιωχθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για την αμυντική συνεργασία των ΗΠΑ με τη Γροιλανδία.

