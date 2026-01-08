Το αφεντικό τρελάθηκε: Ο Τραμπ ζήτησε αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολάρια για το 2027

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2027, μια αύξηση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με τον φετινό προϋπολογισμό του Πενταγώνου.

Η τεράστια αύξηση αντανακλά πιθανώς το πόσο ακριβές είναι ορισμένες από τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Τραμπ, από το πρόγραμμα αεροπορικής άμυνας Golden Dome έως τα σχέδιά του για ένα νέο θωρηκτό που θα φέρει το όνομά του. Κανένα από αυτά τα προγράμματα δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί πλήρως με τα τρέχοντα επίπεδα δαπανών.

Ο πρόεδρος δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες στην ανάρτησή του στο Truth Social, εκτός από το ότι τα χρήματα θα χρηματοδοτήσουν τον «Στρατό των Ονείρων» του. Ο Τραμπ είπε ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα μπορούσαν να καλύψουν την αύξηση, αλλά ακόμη και αν κατάφερνε να παρακάμψει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη εξουσία του Κογκρέσου επί των δαπανών, τα υπάρχοντα έσοδα από δασμούς θα εξακολουθούσαν να είναι κατά αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια λιγότερα από αυτά που ο πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει.

Αν και η εξεύρεση μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε νέες δαπάνες θα αποδειχθεί δύσκολη, ο Τραμπ και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου φάνηκαν σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν. Ο αμυντικός προϋπολογισμός έφτασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια φέτος χάρη στα επιπλέον 150 δισεκατομμύρια δολάρια που ψήφισε το Κογκρέσο να διοχετεύσει στα ταμεία του Πενταγώνου μέσω ενός νομοσχεδίου συμφιλίωσης, αν και μεγάλο μέρος αυτού θα κατανεμηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια σε διάφορα μακροπρόθεσμα έργα.

Οι νομοθέτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες για το τρέχον οικονομικό έτος, αν και η τελική συμφωνία αναμένεται να αυξήσει το αίτημα του Τραμπ για τον προϋπολογισμό κατά αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν εδώ και καιρό σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στη χρηματοδότηση του Πενταγώνου, με συνολικό ανώτατο όριο περίπου 5% του ΑΕΠ, από το τρέχον 3,5%.

Ο βουλευτής Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα χαρακτήρισε τις φιλοδοξίες του Τραμπ «καλή είδηση» μετά την πρόταση της κυβέρνησής του για προϋπολογισμούς που οι σκληροπυρηνικοί της άμυνας στο Καπιτώλιο θεώρησαν ανεπαρκείς. «Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα μόνιμο ποσοστό 4% του ΑΕΠ ή και περισσότερο», δήλωσε ο Μπέικον. «Αυτό είναι το ποσοστό που χρειάζεται για να χτίσουμε το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, τα διηπειρωτικά βαλλιστικά πυραύλους, τα βομβαρδιστικά μας και να φροντίσουμε τα στρατεύματά μας».

Ο προϋπολογισμός για το 2026 έφτασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μόνο χάρη στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια που πρόσθεσε το Κογκρέσο. Αυτή η εφάπαξ εισφορά έδωσε ώθηση στο Golden Dome, καθώς και σε νέες πρωτοβουλίες για την κατασκευή περισσότερων πυρομαχικών ακριβείας και όπλων αεροπορικής άμυνας. Ωστόσο, η χρηματοδότηση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη νομοθεσία για τις ετήσιες δαπάνες, κάτι που φαίνεται να λαμβάνει υπόψη η νέα πρόταση του Τραμπ.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ για τον προϋπολογισμό ήρθε λίγες ώρες μετά την πτώση των μετοχών των εταιρειών άμυνας, όταν ο ίδιος επέκρινε την απόδοσή τους, βάζοντας στο στόχαστρο τη Raytheon. Σε άλλη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στις εταιρείες άμυνας να αγοράσουν πίσω τις μετοχές τους, να προσφέρουν υψηλούς μισθούς στα στελέχη τους και να διανέμουν μερίσματα στους μετόχους. Επίσης, επέκρινε τις εταιρείες για την αργή τους κίνηση και τις υπερβολικές τιμές των όπλων.

«Πολλοί από εμάς λέμε ότι θέλουμε μια δέσμευση για μια βιώσιμη αύξηση των δαπανών, όχι μόνο για ένα έτος», δήλωσε ο Μπέικον. Ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός άλλου νομοσχεδίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και φέτος. Δεν είναι σαφές εάν οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν ξανά αυτή τη δύσκολη από διαδικαστική και πολιτική άποψη προσέγγιση, ενώ εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Οι Ρεπουμπλικανοί θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν ξανά αυτή τη διαδικασία για να ικανοποιήσουν έστω και ένα μέρος του αιτήματος του Τραμπ, επειδή οι Δημοκρατικοί είναι πιθανό να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε κίνηση που θα μειώσει τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την εκπαίδευση και την εξωτερική βοήθεια με τον τρόπο που επιδιώκουν οι Ρεπουμπλικανοί, δήλωσε ένας λομπίστας της άμυνας.

«Το Golden Dome και το Golden Fleet είναι εντελώς απρόσιτα χωρίς προϋπολογισμούς αυτού του μεγέθους, οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τα νούμερα για να το υποστηρίξει», δήλωσε ο λομπίστας, στον οποίο δόθηκε ανωνυμία. «Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι τα επιπλέον χρήματα θα πρέπει να προέλθουν από τη συμφιλίωση». Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, Τομ Κόουλ από την Οκλαχόμα, δήλωσε ότι οι συνολικές αμυντικές δαπάνες «πρέπει να αυξηθούν», αλλά δεν είπε αν η τεράστια αύξηση που προτείνει ο Τραμπ είναι ρεαλιστική.

«Θα λάβω σοβαρά υπόψη κάθε αίτημα του προέδρου και θα δούμε», δήλωσε ο Κόουλ. Ένας άλλος ανώτερος μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, ο βουλευτής Στιβ Γούμακ από το Άρκανσο συνεχάρη την πρωτοβουλία του Τραμπ ως «απόλυτα σωστό» σε δική του ανάρτηση. «Για πολύ καιρό, έχουμε υποχρηματοδοτήσει τον αμυντικό μας μηχανισμό, υπονομεύοντας την εθνική μας ασφάλεια και ωφελώντας τους ξένους εχθρούς μας», δήλωσε ο Γούμακ. «Μια ισχυρή εθνική άμυνα είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ευημερία μας και για την προστασία της χώρας μας από κάθε αναδυόμενη απειλή. Συγχαίρω τον Πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία του και ανυπομονώ να εργαστώ για την προώθηση ενός νομοσχεδίου για την άμυνα ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων».

.@POTUS is absolutely right. For too long, we have underfunded our defense apparatus—undermining our national security and benefiting our foreign adversaries. A strong national defense is critical to our long‑term prosperity and to protecting our country against every emerging… https://t.co/UfpBht792J — Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) January 7, 2026

(Με πληροφορίες από το Politico)

Διαβάστε επίσης

Renee Nicole Good: Ποιά ήταν η γυναίκα που σκότωσε πράκτορας της ICE στη Μινεάπολη

O Tραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς και συνθήκες για το κλίμα – UNESCO και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανάμεσά τους

Συμβαίνουν και εις Παρισίους: Στην Αψίδα του Θριάμβου τα τρακτέρ των Γάλλων αγροτών (Photos/Videos)