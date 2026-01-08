search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 10:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 09:29

O Tραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς και συνθήκες για το κλίμα – UNESCO και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανάμεσά τους

08.01.2026 09:29
leukos oikos 765- new

Ο αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αποσύρει τις ΗΠΑ από συνθήκη και επιστημονική συνθήκη αναφοράς για το κλίμα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Τετάρτη.

Η απόφαση, που εγγράφεται στο πλαίσιο της αποχώρησης της χώρας από άλλους 64 διεθνείς οργανισμούς που «δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα», προστίθεται στην αποχώρηση της χώρας από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η οποία αναγγέλθηκε ήδη την ημέρα της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο κ. Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει διαταγή οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από 66 διεθνείς οργανισμούς, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μέσω X.

Η αμερικανική προεδρία διευκρίνισε πως ανάμεσά τους είναι 31 οργανισμοί που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εφαρμόζει το όραμά του, που συνοψίζεται στη φράση «πρώτα η Αμερική».

Όπως και κατά την πρώτη του θητεία, αποφάσισε να αποσύρει τις ΗΠΑ, πέρα από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, από την UNESCO, την εκπαιδευτική, επιστημονική και επιμορφωτική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία είχε επιστρέψει η Ουάσιγκτον επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Ακόμη, «βρόντηξε την πόρτα» στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε επίσης δραστικά την αμερικανική βοήθεια στο εξωτερικό, ακρωτηριάζοντας έτσι τους προϋπολογισμούς διάφορων υπηρεσιών του ΟΗΕ, που αναγκάστηκαν κατά συνέπεια να μειώσουν τις δραστηριότητές τους, όπως ιδίως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Και, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ευρεία επίθεση εναντίον του ΟΗΕ.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: Στα 1,5 τρισ. δολάρια ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ το 2027

Τρόμος στις ΗΠΑ: Πράκτορας της ICE σκότωσε 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολις – Οργή δημάρχου για κυβέρνηση, συγκλονιστικό Video

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη νοτιοανατολική Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί σε δρόμους και τελωνεία

giorgos_papadakis
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» του Αντώνη Δελλατόλα και του Ντίνου Σιομόπουλου (Video)

telekontrol
MEDIA

Οι εκπομπές μαγνήτες τηλεθέασης του 2025

Renee- Nicole- Good
ΚΟΣΜΟΣ

Renee Nicole Good: Ποιά ήταν η γυναίκα που σκότωσε πράκτορας της ICE στη Μινεάπολη

el.venizelos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές» λέει ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 10:16
trakter
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί σε δρόμους και τελωνεία

giorgos_papadakis
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» του Αντώνη Δελλατόλα και του Ντίνου Σιομόπουλου (Video)

telekontrol
MEDIA

Οι εκπομπές μαγνήτες τηλεθέασης του 2025

1 / 3