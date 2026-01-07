Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη νοτιοανατολική Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα

Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσαν τοπικοί αξιωματούχοι και μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ουκρανικής τηλεόρασης, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχει μείνει το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης Ντνίπρο, όπου ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί του μετρό. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τον χρόνο που θα χρειαστεί έως ότου αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Η εταιρεία DTEK – ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία – ανακοίνωσε πως διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν σημειωθεί επίσης σε περιοχές της περιφέρειας Ζαπορίζια.

Διαβάστε επίσης:

Χιονο-χάος στην Ευρώπη: Στους -24 η θερμοκρασία στην Αυστρία, ταλαιπωρία για ταξιδιώτες, παρέλυσαν οι συγκοινωνίες

Αναβλήθηκε η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Νικ Ράινερ – Ο δικηγόρος του ζήτησε την αντικατάστασή του

Επόμενος στόχος του Τραμπ η Κούβα: Φόβοι για οικονομική καταστροφή μετά την απαγωγή του συμμάχου Μαδούρο